' Ndrangheta | confessa un omicidio dopo 30 anni | sparò alla persona sbagliata

(Di martedì 27 novembre 2018) Il 20 maggio 1987, all'interno del bar 'I tre moschettieri' di Torino, fu assassinato Roberto Rizzi, vittima di uno scambio di. L'autore del delitto, Vincenzo Pavia, ex collaboratore di giustizia e già condannato per aver commesso otto omicidi negliNovanta,trentunodi silenzio hato il delitto. Fu lui quel giorno, su indicazione del mandante Saverio Saffioti, a sparare un colpotesta a Rizzi, scambiato per Francesco Di Gennaio detto "Franco il Rosso". Solo il giornoleggendo il giornale, Pavia si rese conto di avere ucciso unache nulla aveva a che fare con il mondo della criminalità organizzata, colpevole solo di essere assai somigliante a Di Gennaro.Le successive indagini della squadra mobile di Torino hanno consentito di risalire al caso: Pavia faceva parte ...