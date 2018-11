Natale: italiani spenderanno €216 a famiglia per i regali

laragnatelanews

: Cosa buona e giusta ?@matteosalvinimi? ma “lo spread ce lo mangiamo a colazione”, “la lettera di Babbo Natale” e ca… - CarloCalenda : Cosa buona e giusta ?@matteosalvinimi? ma “lo spread ce lo mangiamo a colazione”, “la lettera di Babbo Natale” e ca… - riotta : Dopo i fondi internazionali neppure gli italiani si fidano più dei Btp e mlti soldi lasciano il nostro paese. Dopo… - AnnaAscani : Solo per informare @matteosalvinimi - evidentemente ignorante a “370 gradi” - che le lettere Babbo Natale casomai l… -

(Di martedì 27 novembre 2018)Oggi si conclude ufficialmente la cosiddetta settimana del Black Friday, periodo scelto per offrire a milioni di consumatori migliaia di sconti su tantissimi prodotti. Si tratta del periodo che segna l’inizio della corsa aiin vista delle festività natalizie, permettendo di risparmiare in maniera consistente acquistando in anticipo i prodotti più interessanti.Anche quest’anno sembra essere stato un successo, ma in vista delle festività di fine anno ormai alle porte, è interessante capire come si comporteranno gli. Ed è proprio sulla spesa che ognidovrà affrontare in questo periodo che si concentra la nuova indagine sui consumi direalizzata dalla Coldiretti. Una indagine basata sul Xmas Survey di Deloitte che permette di scoprire come glidestineranno in mediaper idiLa Xmas Survey di Deloitte ...