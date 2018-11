Napoli | raid vandalico al Righi | finestra forzata ed estintori svuotati sui pavimenti

Napoli - nuovo raid di fuoco ai Decumani : auto crivellata di proiettili : Una Smart, di proprietà di una donna, è stata crivellata di proiettili la notte scorsa in vico Purgatorio ad Arco, nella zona dei Tribunali. La polizia di Stato ha rinvenuto fori di proiettile sul ...

Napoli - Tony Colombo - la smentita del cantante circa la falsa notizia sul 'raid punitivo' : Tony Colombo smentisce e chiarisce quanto effettivamente successo venerdì 2 novembre presso la "House Colombo Dreams", il suo studio di Secondigliano: 'Non c'è stato alcun raid punitivo, tentativo di ...

Napoli - raid della banda del buco sventato : scoperto il foro d'accesso : Un colpo della banda del buco è stato sventato questa mattina in piazza Carità. I rapinatori, sfruttando vecchi cunicoli connessi alle fogne, erano arrivati a un locale in disuso attiguo all'archivio ...

Napoli - paura vicino la storica chiesa. Raid contro casa di un pregiudicato - esplosi 9 colpi verso la camera da letto : Nove bossoli sul selciato, quattro ogive in camera da letto. E' quello che resta del Raid intimidatorio che è avvenuto questa notte contro l'abitazione di un pregiudicato in via Carbonara, a pochi ...