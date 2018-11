Napoli | ecco i furbetti della Cumana | in decine saltano i tornelli nell' ora di punta

Napoli - la Champions ti fa ricco : ecco quanto ha già incassato ADL : La Gazzetta dello Sport svela quanto hanno incassato le italiane in Champions: 'A 180' dalla fine dei gruppi, tutte e quattro le italiane [...] possono conquistare quegli ottavi che, dal punto di vista del bilancio, ...

Napoli - case occupate dai clan : una lista in Procura - ecco i primi 100 nomi : Ne hanno contato un centinaio, numero tondo e buono per dare inizio alla bonifica, per dare la sensazione che lo Stato ha intenzione di recuperare il terreno perduto. Cento case occupate, cento case...

Napoli - Ancelotti dimentica il Chievo : “mettiamo una croce su questa partita. Juve a +8? Ecco cosa dico” : L’allenatore del Napoli ha commentato il pareggio ottenuto contro il Chievo, sottolineando di voler dimenticare in fretta questo passo falso In pochi si sarebbero aspettati un passo falso così clamoroso, un pareggio interno contro il Chievo è senza dubbio un risultato amarissimo per il Napoli, per di più considerando l’ultimo posto in classifica dei gialloblù. Cafaro/LaPresse Carlo Ancelotti ha provato a spiegare nel post gara ...

Live Napoli-Chievo 0-0 Riecco Karnezis - Diawara - Ounas : Il Napoli, reduce dal successo in rimonta sotto il diluvio di Marassi col punteggio di 1-2 sul Genoa, per continuare la rincorsa alla Juventus capolista, il Chievo per celebrare al meglio...

Napoli-Chievo streaming live - ecco dove e come vederla - no su Rojadirecta : Napoli-Chievo streaming live , ecco dove e come vederla ecco gli highlights dell’ultima sfida VIDEO: Diretta Napoli-Chievo, ecco dove vederla in streaming Guardala QUI in diretta in modalità Match live La sfida di oggi pomeriggio tra Juventus e Spal sarà trasmessa su Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport 251 e, dunque, potrà essere […] L'articolo Napoli-Chievo streaming live , ecco dove e come vederla, no su Rojadirecta proviene da ...

Napoli-Chievo streaming - ecco dove guardare la diretta della partita : Napoli-Chievo streaming – Si gioca la 13^ giornata del campionato di Serie A, un turno scoppiettante e che promette grande spettacolo ed indicazioni per il proseguo della stagione. In campo il campionato di Serie A, una stagione che si preannuncia scoppiettante e che ha già regalato emozioni e colpi di scena. In campo Napoli-Chievo, le due squadre si candidano ad essere grandi protagoniste della stagione, l’obiettivo è quello di ...

Infortunio Mertens - il belga in dubbio per Napoli-Chievo : ecco cos’è successo : Infortunio Mertens – Poco fa Carlo Ancelotti ha tenuto la conferenza stampa della vigilia in vista dell’impegno casalingo del Napoli contro il Chievo del neo allenatore Di Carlo. Le brutte notizie arrivano da Dries Mertens, che in allenamento ha subito un colpo e andrà valutato nelle prossime ore. È quanto dichiarato dallo stesso tecnico dei partenopei, che a questo punto potrebbe mandare in campo dall’inizio Arkadiusz ...

Napoli - sprint per Todibo : ecco l'offerta per anticipare Juve e club stranieri : Secondo La Gazzetta dello Sport , il Napoli fa sul serio per il gioiellino francese Jean-Clair Todibo . Offerto al centrale classe 1999 del Tolosa un contratto di cinque anni da 1 milione a stagione, a partire da luglio,. De ...

Calciomercato Napoli : Cavani può tornare - ecco le condizioni di De Laurentiis : “Cavani? Sono stato contento di ritrovarlo a Parigi, con lui ci siamo abbracciati e l’ho portato nello spogliatoio. E poi siamo sinceri: lui ha due figli a Napoli, come fa a non mancargli la città? Detto ciò, se a fine campionato il Psg lo cedesse in prestito gratuito o per una cifra simbolica, visto che andrà a scadenza, se Ancelotti desse l’ok e se lui si accontentasse di un ingaggio da 6-7 milioni a stagione allora Edi ...

Napoli - il “pacco” per il Black Friday è servito : la coppia fa un acquisto in strada - ma spunta il complice. Ecco come finisce : Una coppia sta comprando qualcosa in una scatola – probabilmente un cellulare – da una persona per le strade napoletane. Dato che piove, la scatola viene messa in un sacchetto di plastica, e quando i due acquirenti si “distraggono” per cercare il portafogli, Ecco che entra in scena un complice. Il pacco viene scambiato e alla coppia viene dato un altro sacchetto. “È il cosiddetto ‘pacchetto’, nella nuova ...

“Il conte Dracula è sepolto a Napoli - ecco dov’è la sua tomba” : E’ possibile che sia avvenuta a Napoli la tumulazione di Vlad III, il conte Dracula, principe di Valacchia tra il 1448 e il 1477, passato alla storia per la sua crudeltà che ha alimentato leggende e ispirato romanzi. L’indagine relativa è stata condotta da Claudio Falcucci, ingegnere tra gli esperti europei di diagnostica d’arte: oggetto di particolare attenzione un’epigrafe tombale presente nella Cappella Turbolo del ...

Napoli - ecco l'attico del boss del Parco Verde : sequestrate armi e droga : Durante perquisizioni nel Parco Verde di Caivano i carabinieri della compagnia di casoria, del reggimento Campania e del nucleo cinofili di Sarno hanno sequestrato un kalashnikov nascosto nel ...

Napoli - terminato il calvario di Meret : ecco quando il portiere azzurro potrebbe tornare in campo : Il portiere del Napoli potrebbe rientrare in occasione del match contro l’Atalanta, andando in panchina già con il Chievo Nessuna presenza in stagione, conseguenza dell’infortunio riportato nel corso del ritiro di Dimaro. Per Alex Meret il calvario sembra essere terminato, il portiere azzurro infatti potrebbe già tornare a disposizione di Carlo Ancelotti dopo la sosta, quando il Napoli affronterà il Chievo al San Paolo. La ...

Calciomercato Napoli - regalo per Ancelotti : ecco i nomi per l’attacco - contatti con il Genoa [FOTO] : 1/6 Fabio Ferrari/LaPresse ...