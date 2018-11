Napoli | de Magistris punta alle Europee | ' Ma io non sarò candidato'

Varoufakis : 'Tifo per il Napoli. De Magistris? Lo vorrei mio candidato alle Europee' : ... così ad Un Giorno da pecora, su Rai Radio1, l'economista ed ex ministro dell'Economia greco Yanis Varoufakis . L'intervista - condotta da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari - andrà in onda nella puntata ...

Napoli - l'ultima di De Magistris : «Il teatro San Carlo passi al Comune» : Il Comune di Napoli vuole acquisire il teatro San Carlo. È l?ultimo annuncio del sindaco Luigi de Magistris, all?indomani dell?approvazione della manovra in giunta. È...

Vertice Conte-De Magistris : 'Il mio governo aiuterà Napoli' : Un tour veloce dalla Calabria a Napoli. Ma all'ombra del Vesuvio il premier stravolge la sua agenda per di incontrare il sindaco de Magistris. Non un semplice saluto istituzionale ma un Vertice ...

Napoli - la giunta de Magistris approva la manovra di bilancio : 'Spediti verso la parità' : 'La giunta comunale presieduta dal sindaco Luigi de Magistris ha approvato, nel corso degli ultimi giorni, una serie di delibere, tutte con lo specifico fine di porre le basi per il raggiungimento di ...

Napoli - Corte Conti dà ragione a Comune : sospeso blocco della spesa. De Magistris : “Torniamo a finanziare i servizi” : La giunta guidata dal sindaco di Napoli Luigi de Magistris in queste ore è alle prese con la manovra di Bilancio sulla quale peserà molto la decisione delle sezioni riunite della Corte dei Conti. I magistrati contabili romani si sono infatti espressi in modo favorevole sul bilancio del Comune, sospendendo l’efficacia della delibera con la quale la sezione regionale della Campania aveva dichiarato in squilibrio il bilancio 2018-2020 ...

Napoli - de Magistris chiede lo stato di calamità : «Maltempo - il governo dia più soldi» : «Al fine di consentire il ripristino delle condizioni di sicurezza, che ogni comune deve garantire ai propri cittadini, è necessario che il governo nazionale assicuri, in tempi rapidi,...

Napoli - continuano le frizioni tra De Magistris e De Laurentiis sul tema stadio : “Come va con De Laurentiis? Insomma. Ogni tanto dice che vorrebbe realizzare lo stadio da un’altra parte, ma non si può che giocare a Napoli“. Così Luigi De Magistris, sindaco di Napoli, intervenuto ieri a Un giorno da pecora su RadioRai, ha parlato del rapporto con il presidente del club partenopeo. Il botta e risposta tra i due va avanti da tempo e si è acuito dopo la minaccia, da parte di ADL, di portare il Napoli a ...

Napoli - De Magistris : "De Laurentiis taccagno - per lo stadio non ha cacciato un euro" : Ennesimo atto dello scontro tra Luigi De Magistris e Aurelio De Laurentiis sulla questione stadio. Il sindaco di Napoli, che già in mattinata aveva punto il presidente del club azzurro , nel ...

Napoli - nuove luci al San Paolo per la sfida col Chievo. E De Magistris punge De Laurentiis : Nuova illuminazione per il terreno di gioco e la pista di atletica del San Paolo in occasione di Napoli-Chievo. Lo ha annunciato il commissario per le Universiadi Basile, che ha inserito il presidente ...

Emergenza maltempo a Napoli - de Magistris chiude le scuole : niente lezioni martedì : La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un «avviso di allerta meteo idrogeologica ed idraulica» valevole a partire dalle ore 17 di oggi e fino alla stessa ora di domani...

Napoli - de Magistris riapre a M5S : 'Molto apprezzato sintonia sui rifiuti' : 'Ho molto apprezzato la totale sintonia, con le nostre battaglie sulla questione rifiuti, con il M5S: penso alla dichiarazioni di Roberto Fico, Luigi Di Maio e Sergio Costa. Abbiamo insieme, da ...

De Magistris : «Vicina la firma per la convenzione sul San Paolo con il Napoli» : La firma con De Laurentiis è vicina, ma sulla convenzione per il San Paolo il sindaco di Napoli Luigi De Magistris resta ancora cauto. Il primo cittadino del capoluogo campano, parlando a Radio CRC, è tornato sul discorso stadio. «Non ho incontrato De Laurentiis – le parole di De Magistris, riferendosi al match tra il […] L'articolo De Magistris: «Vicina la firma per la convenzione sul San Paolo con il Napoli» è stato realizzato da ...