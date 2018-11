Napoli | Ancelotti LIVE | “Vogliamo passare il turno Se non lo facciamo siamo dei c****oni”

Napoli Stella Rossa - Ancelotti LIVE in conferenza stampa : LIVE 14:47 27 nov DOMANDA AD ALLAN- Il pareggio contro il Chievo ha aumentato la voglia di raggiungere la Juventus? Un risultato non cambia i piani di una stagione. Sappiamo cosa abbiamo sbagliato e ...

Napoli - l’ex vice di Ancelotti sul turnover : “Si rischia di modificare le caratteristiche della squadra” : Giorgio Ciaschini, ex vice di Carlo Ancelotti, ai microfoni di Radio Kiss Kiss ha commentato lo 0-0 del Napoli col Chievo, che ha aumentato il distacco dalla Juventus capolista. In particolare, si è soffermato sul consistente turnover, cui il tecnico ex Milan è solito affidarsi in campionato: “Ancelotti è in grado di valutare i calciatori a sua disposizione. Giustamente ha alternato giocatori che avevano giocato anche con la ...

Napoli - Ancelotti dimentica il Chievo : “mettiamo una croce su questa partita. Juve a +8? Ecco cosa dico” : L’allenatore del Napoli ha commentato il pareggio ottenuto contro il Chievo, sottolineando di voler dimenticare in fretta questo passo falso In pochi si sarebbero aspettati un passo falso così clamoroso, un pareggio interno contro il Chievo è senza dubbio un risultato amarissimo per il Napoli, per di più considerando l’ultimo posto in classifica dei gialloblù. Cafaro/LaPresse Carlo Ancelotti ha provato a spiegare nel post gara ...

Ancelotti : «Un Napoli troppo blando nel primo tempo». : L’intervista a Sky Carlo Ancelotti intervistato da Sky al termine di Napoli-Chievo: «Preoccuparsi? Significa occuparsi prima, oggi è stato un buon test per la partita di mercoledì. Affronteremo un’altra squadra che si difende, noi oggi non siamo riusciti ad essere intensi all’inizio. Nella prima parte abbiamo avuto anche degli spazi, che non abbiamo sfruttato. Nella ripresa ci siamo andati a stringere contro una squadra ...

