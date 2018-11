Napoli | alla sbarra la camorra di Ercolano

Gazzetta : il Napoli ha già guadagnato 42 milioni dalla Champions League : L’articolo della Gazzetta La Gazzetta dello Sport fa i conti in tasca alla Champions, alla vigilia del match decisivo per la qualificazione. Le quattro italiane sono tutte vicine agli ottavi, basta un punto a Juventus, Roma e Inter, mentre il Napoli deve vincere contro la Stella Rossa e aspettare buone notizie da Parigi. In caso di mancato successo del Psg contro il Liverpool, i tre punti contro i serbi basterebbero per strappare il pass ...

Juventus - +8 sul Napoli alla 13giornata : distacco da record in Italia. Eguagliata la Roma 2000/2001 : Tredici giornate di campionato, con dodici vittorie e un pareggio: il ruolino di marcia , quasi, perfetto della Juventus. L'unico incidente di percorso contro il Genoa all'Allianz Stadium, poi i ...

Napoli - Ancelotti : 'Gara utile - con la Stella Rossa sarà simile. Meno 8 dalla Juve? A fine campionato vediamo...' : Carlo Ancelotti , allenatore del Napoli , parla a Sky Sport dopo il pareggio contro il Chievo : 'Preoccuparsi significa occuparsi prima e penso che questa gara sia un buon test per capire quella che può essere la partita di mercoledì prossimo con la ...

Di Carlo ferma il Napoli - la Juve si ritrova a +8 in vetta alla classifica : Cristiano Ronaldo ringrazia. La sua Juve è in fuga. Il Chievo ferma il Napoli e il divario con la Juve

Live Napoli-Chievo 0-0 Dentro Milik e Allan per vincere : Il Napoli, reduce dal successo in rimonta sotto il diluvio di Marassi col punteggio di 1-2 sul Genoa, per continuare la rincorsa alla Juventus capolista, il Chievo per celebrare al meglio...

Risultati Serie A LIVE - 13^ giornata : il Napoli prova a rispondere alla Juventus : Risultati Serie A LIVE, 13^ giornata – Continua il programma valido per la 13^ giornata del campionato di Serie A, alle 15 interessanti partite. Nelle gare di ieri successi agevoli per Juventus ed Inter rispettivamente contro Spal e Frosinone, altro pesante ko della Roma sul campo dell’Udinese. Nel lunch match della domenica successo del Parma contro il Sassuolo, continua il momento fantastico della squadra di D’Aversa, ...

Le invasioni culinarie : Napoli-Chievo ta tavola con il baccalà alla napoletana con crema di ceci : Si chiama «invasioni culinarie», è il lato ghiotto del calcio, un format di Sire Ricevimenti, realizzato presso l?Accademia Medeaterranea di Napoli, per rendere le partite in...

Napoli - Ancelotti : “Accorciamo le distanze dalla Juve. Mertens? Da valutare” : Nella conferenza stampa della vigilia di Napoli-Chievo, Carlo Ancelotti ha toccato i temi più caldi del momento degli azzurri, dalle condizioni di Mertens alla corsa sulla Juventus. Il belga ha accusato un problema in allenamento, che potrebbe tagliarlo fuori dalla partita di domani: “Ora forse Mertens è più avanti di condizione rispetto a Milik ma lo valuto dopo che ha preso un colpo in allenamento. Per tutti ci sono momenti buoni o ...

Perché il Napoli ha segnato un solo gol su palla inattiva : Il dato Ne abbiamo scritto in settimana: il Napoli ha numeri d’attacco eccezionali ma finora ha mostrato di essere poco pericoloso sulle palle inattive. Finora il Napoli ha segnato due reti che possono essere considerate frutto di azioni da fermo: il 2-2 di Zielinski contro il Milan e l’autogol da tre punti di Biraschi a Genova. Poi nient’altro, ma non solo come gol, anche come occasioni: abbiamo riguardato le sintesi di tutti ...

Albiol alla scoperta di Napoli : visita alla storica Galleria Borbonica : Il difensore del Napoli Raul Albiol ha visitato la Galleria Borbonica di Napoli. Lo stopper spagnolo si è concesso una mattinata culturale tra gli antri dell'ex ricovero bellico di via Morelli, tra ...

Pallanuoto serie A2 - la Metal Carpenteria R.N. Crotone in trasferta contro Acquachiara Napoli sabato 24 novembre : Inizia in trasferta il debutto storico in A2 della Metal Carpenteria Crotone contro l’agguerrita Acquachiara Napoli tra le squadre candidate

Napolimania : De Laurentiis - il mercato e la prospettiva dalla quale si guarda il mondo - e dalla quale tutto dipende - : Le giornate passate a parlare di mercato sono finite: dal prossimo editoriale torneremo a parlare di campo, di calcio giocato e quasi certamente di polemiche arbitrali con i protagonisti di sempre. ...

Napoli - poliziotto muore dopo un incidente : ucciso forse dalla cintura di sicurezza : Una vera e propria tragedia, l'ennesima verificatasi per le strade di Napoli, in particolare nel piccolo comune di Acerra, dove un poliziotto di cinquantaquattro anni, Pasquale Crivelli, che svolgeva il ruolo di assistente capo coordinatore, addetto alla polizia scientifica, ha perso tragicamente la vita durante un incidente stradale. Secondo quanto riferito dal quotidiano Il Mattino, l'incidente è stato scaturito da un malore improvviso da ...

Napoli - De Laurentiis : "Scudetto? Ce la giocheremo fino alla fine - sei punti dalla Juve sono niente" : Il Var esiste in tanti altri sport, perché non deve esistere nel calcio? Dove tra l'altro la mafia mondiale muove da Singapore 500 miliardi di dollari in nero sulle scommesse, allora può capitare di ...