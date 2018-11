MotoGP | Test Jerez 2018 | scelte importanti in casa Yamaha | Honda e Ducati lavorano sui

MotoGP - Test Jerez 2018 : a che ora iniziano e come seguirli in tempo reale. Il programma completo : Il Motomondiale 2018 è ufficialmente andato in archivio con il settimo titolo iridato di Marc Marquez (il quinto nella classe regina) ma i riflettori sono già puntati sui primi Test invernali in vista della prossima stagione. Dopo i primi Test della top class disputati a Valencia due giorni dopo la chiusura del Mondiale, il circus si trasferisce in Andalusia sul circuito di Jerez de la Frontera dal 28 al 29 novembre per due giornate di prove ...

MotoGP - non solo Dovizioso e Petrucci sulla Ducati per i test di Jerez : ecco chi sostituirà Michele Pirro : La Ducati ha deciso di affiancare Alvaro Bautista ai due piloti titolari, inserendo lo spagnolo nella entry list dei test di Jerez Ci sarà anche Alvaro Bautista nei prossimi test di MotoGp a Jerez, nel corso dei quali affiancherà Dovizioso e Petrucci in sella alla Ducati. Nonostante sbarcherà in Superbike il prossimo anno sempre con il team di Borgo Panigale, lo spagnolo è stato inserito nella entry list della sessione di questa settimana ...

MotoGP - Test Jerez 2018 : programma - orari e tv. Come seguirli in tempo reale : Dopo i Test di Valencia (Spagna), è la volta di Jerez de la Frontera (Spagna) per il Circus della MotoGP. Dal 28 al 29 novembre il circuito Jerez-Angel Nieto sarà teatro di prove importanti, funzionali a scelte fondamentali in vista del prossimo campionato. E’ il caso della Yamaha di Valentino Rossi e Maverick Vinales. Le squadra di Iwata, infatti, dovrà scegliere quale dei due motori provati a Valencia sarà quello da impiegare nel 2019, ...

MotoGP – Non solo Marquez : anche Pirro costretto ad operarsi - il collaudatore Ducati salta i test di Jerez : Michele Pirro costretto ad operarsi la prossima settimana: il collaudatore Ducati salterà i test di Jerez de la Frontera La stagione 2018 di MotoGp è terminata domenica col Gp di Valencia, vinto da Andrea Dovizioso. I campioni della categoria regina sono tornati in pista due giorni dopo l’ultimo round dell’anno, per dare ufficialmente il via alla stagione 2019, con i test di Valencia, disputati sul circuito Ricardo Tormo. I ...

Test MotoGP Valencia 2018 streaming video e tv : Vinales primo : 'Devo essere veloce in curva' - IlSussidiario.net : Diretta Test Motogp Valencia 2018: straming video e tv della seconds giornata di prove al circuito del Ricardo Tormo, Oggi 21 novembre.

MotoGP Test Valencia - Dovizioso : «Giornate positive - voglio la conferma a Jerez» : Valencia - Andrea Dovizioso carico e alla fine dei test di Valencia ha chiuso al secondo posto, dietro la Yamaha di Maverick Vinales. La seconda giornata ' è andata meglio perché siamo riusciti a fare ...

MotoGP - Test Jerez 2018 : date - programma - orari e tv. Ultime prove in vista del 2019 : Dopo i Test di Valencia (Spagna), è la volta di Jerez de la Frontera (Spagna) per il Circus della MotoGP. Dal 28 al 29 novembre il circuito Jerez-Angel Nieto sarà teatro di prove importanti, funzionali a scelte fondamentali in vista del prossimo campionato. E’ il caso della Yamaha di Valentino Rossi e Maverick Vinales. Le squadra di Iwata, infatti, dovrà scegliere quale dei due motori provati a Valencia sarà quello da impiegare nel 2019, ...

MotoGP – Valentino Rossi vola subito dai suoi amici : il Dottore al concerto di Cesare Cremonini dopo i test di Valencia [GALLERY] : Nemmeno il tempo di disfare i bagagli che Valentino Rossi è subito andato a fare visita al suo amico Cesare Cremonini nella seconda tappa di Rimii del suo Tour E’ terminata la stagione 2018 di MotoGp: Marc Marquez ha conquistato il suo settimo titolo Mondiale, il quinto nella categoria regina, lasciandosi alle spalle un ottimo Dovizioso, per il secondo anno consecutivo vicecampione del mondo ed un fantastico Valentino Rossi che ...

MotoGP Valencia - Dovizioso : «Bene i test - conferme a Jerez» : Valencia - test di Valencia positivi per Andrea Dovizioso e per la Ducati: il pilota ha chiuso al secondo posto, dietro la Yamaha di Maverick Vinales. La seconda giornata ' è andata meglio perché ...

MotoGP Valencia - Marquez : «Molte informazioni nei test - bilnacio positivo» : Valencia - test positivi per Marc Marquez a Valencia, ieri nella seconda e ultima giornata ha chiuso con il terzo miglior tempo, 1:30.911, alle spalle di Vinales e Dovizioso. ' E' stata una buona ...

MotoGP Test Valencia - Rossi : «Siamo andati meglio - gli altri di più» : Valencia - Valentino Rossi chiude con il nono tempo la seconda e conclusiva giornata di test a Valencia: ieri il pilota Yamaha ha girato in 1:31.371, a sei decimi dal compagno di squadra, Maverick ...

Marc Marquez - Test Valencia MotoGP 2018 : “Penso solo a lavorare - Lorenzo sta migliorando - sorprese Morbidelli e Bagnaia” : Al termine della seconda ed ultima giornata dei Test della Moto GP a Valencia, il Campione del Mondo Marc Marquez è stato intervistato da Marca. Il pilota della Honda si è subito soffermato su come sono andate le cose in pista: “Abbiamo lavorato molto sulle due nuove moto, con due diverse specifiche a livello del motore. C’erano molte novità e andavano capite. Abbiamo immagazzinato tante informazioni utili e ora dobbiamo analizzare ...

MotoGP - test Valencia : il bilancio di Guido Meda : I big Vinales con la Yamaha ha il miglior tempo dei test, ma il suo entusiasmo del primo giorno per il nuovo motore, un po' come al solito, si attenua alla fine del secondo. Rossi , che nella ...

MotoGP – Test Valencia - Jorge Lorenzo viola il silenzio stampa : lo spagnolo e le sue sensazioni… positive! : Jorge Lorenzo, nonostante il silenzio stampa obbligato fino al 2019, si lascia sfuggire un piccolo commento al termine della seconda giornata di Test a Valencia Nella seconda ed ultima giornata di Test a Valencia Maverick Vinales ha segnato, proprio come ieri, il tempo più veloce tra i piloti scesi in pista. Dopo lo spagnolo della Yamaha, i più veloci sul circuito Ricardo Tormo sono stati Andrea Dovizioso e Marc Marquez. Nono Valentino ...