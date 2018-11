MotoGp | niente test di Jerez per Aleix Espargaro | lo spagnolo in ospedale per

MotoGp – Test Valencia - la prima giornata non soddisfa Dovizioso : “non abbiamo fatto quasi niente” : Andrea Dovizioso non troppo soddisfatto al termine della prima giornata di Test a Valencia: le parole del forlivese della Ducati E’ terminata la prima giornata dei Test di Valencia di MotoGp: Maverick Vinales è stato il più veloce al termine di una sessione accorciata di un’ora e mezza a causa dell’arrivo della pioggia. Lo spagnolo della Yamaha si è lasciato alle spalle Marc Marquez e Valentino ...

MotoGp – Clamorosa penalizzazione per Marquez a Sepang : niente pole per lo spagnolo - Valentino Rossi guadagna una posizione in griglia : Marc Marquez è stato penalizzato di ben 6 posizioni in griglia di partenza, stangata per lo spagnolo per aver ostacolato Iannone in qualifica niente pole position per Marc Marquez a Sepang. Il pilota spagnolo, che dopo le qualifiche del Gp di Malesia aveva segnato il tempo più veloce, dovrà accontentarsi della settima casella in griglia di partenza a causa di una penalizzazione inflittagli dalla direzione gara. Il motociclista della Honda ...

MotoGp – Lorenzo e quella clausola nel contratto Ducati - la verità di Ciabatti : “niente stipendio al quarto forfait? Ecco come è andata” : Paolo Ciabatti e il cavillo contrattuale di Jorge Lorenzo: il direttore sportivo della Ducati mette in chiaro le cose a Sepang Jorge Lorenzo e la Ducati hanno comunicato nella mattina malese che i maiorchino non proseguirà il suo weekend di gara a Sepang a causa del dolore incessante al suo polso, operato poco più di una settimana fa. Nella giornata di ieri, però, nel paddock della Malesia sono circolati particolari rumors su un problema ...

Niente Gp d’Australia per Antonio Boselli : l’inviato di Sky MotoGp costretto al ritorno in Italia : Antonio Boselli costretto a ritornare in Italia prima dell’inizio del weekend del Gp d’Australia a Phillip Island: i motivi dell’assenza dell’inviato di Sky Antonio Boselli non sarà questo weekend in Australia per il terzultimo appuntamento con il campionato mondiale di MotoGp. L’inviato Sky, che avrebbe dovuto presenziare al weekend a Phillip Island, sarà assente a causa di problemi familiari gravi che ...

MotoGp – Niente titolo - ma Dovizioso non si lamenta : “due anni fa non avremmo mai pensato di lottare con Marquez” : Andrea Dovizioso, dopo l’assegnazione del titolo iridato, parla della rivalità con Marc Marquez, della sua Ducati e del futuro al fianco di Petrucci “Sicuramente non è un circuito Ducati, ma sarà interessante vedere come andremo. – così Andrea Dovizioso ha parlato a Motorsport durante un evento a Melburne – Sono felice che questa gara arrivi in questo momento. Dopo Brno, abbiamo iniziato a lottare per la vittoria in ...

Niente più RSI LA2 sul digitale terrestre : addio a F1 - MotoGp e Champions League gratis : La TV Svizzera presto si disferà del digitale terrestre, con gravi conseguenze per i conterranei del Nord Italia, che erano soliti appoggiarsi su due canali della RSI (Radiotelevisione svizzera di lingua italiana). In particolare, sarà dura salutare l'emittente RSI LA2, che permetteva di seguire gratis alcuni degli eventi sportivi F1, MotoGP e Champions League (che altrimenti avrebbero dovuto pagare a peso d'oro). Come riportato da 'tomshw.it', ...

MotoGp : niente pole e Gp per Lorenzo : ANSA, - BURIRAM, THAILANDIA,, 6 OTT - Per Jorge Lorenzo il primo Gran Premio della storia della Thailandia a Buriram finisce praticamente prima di cominciare. Il pilota del Ducati Team non prenderà ...

MotoGp Buriram Lorenzo - brutto volo nelle Libere2 : paura - ma niente fratture : Grossa paura per Jorge Lorenzo nelle Libere2 del GP di Thailandia. Alla curva 3 del circuito di Buriram il maiorchino, già dolorante per la frattura al metacarpo del piede destro rimediata ad Aragon, ...