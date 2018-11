MotoGp – Jorge Lorenzo scatenato | prima il finto ‘spogliarello’ | poi il balletto col lato

MotoGp – Jorge Lorenzo in silenzio stampa - ma le parole del manager fanno sognare i tifosi del maiorchino : Jorge Lorenzo costretto al silenzio stampa fino a fine anno, ma le parole del manager Valera fanno paura ai colleghi del maiorchino E’ iniziato dopo il Gp di Valencia lo spettacolo della stagione 2019 di MotoGp. Dopo la vittoria di Dovizioso sul circuito Ricardo Tormo, i piloti sono tornati in pista, proprio a Valencia, per due importantissime giornate di test in ottica 2019. La Yamaha ha lavorato su due nuove specifiche di motore, ...

MotoGp - Jorge Lorenzo in Honda : le prime foto dai test di Valencia : Carena nera e classico numero 99 sul cupolino: così Jorge Lorenzo ha affrontato il suo primo giorno da pilota della Honda HRC. Ecco le prime immagini dal circuito Tormo di Valencia I test DI Valencia ...

MotoGp - Test Valencia 2018 : Maverick Viñales il migliore davanti a Marquez e a Valentino Rossi. Jorge Lorenzo 18° sulla Honda nella prima giornata : Armi e bagagli da una parte e dall’altra. E’ questa la sensazione che si è respirata quest’oggi a Valencia (Spagna), sede del primo giorno di Test pre-season del Mondiale 2019 di MotoGP. Neanche il tempo di metabolizzare la chiusura del campionato 2018 che subito è il momento di proiettarsi a quello che verrà. 7 ore di prove nella quali tanto si è visto e in cui anche la pioggia ha fatto visita a 1 ora e mezza dal termine, ...

MotoGp – Lorenzo archivia l’esperienza in Ducati - Jorge pensa ai test in Honda : “non sarò al 100% - ma la mano andrà meglio” : Jorge Lorenzo dodicesimo sul traguardo del Gp di Valencia: le dichiarazioni dello spagnolo dopo l’ultimo appuntamento del campionato mondiale di MotoGp L’ultimo Gp di stagione è stato caratterizzato dalla pioggia e dalle tante cadute sul circuito Ricardo Tormo di Valencia. A spuntarla, contro il maltempo spagnolo, è stato un grande Andrea Dovizioso superstite tra i big del campionato, quasi tutti vittime di incidenti a causa ...

Jorge Lorenzo - GP Valencia MotoGp 2018 : “Domenica gareggerò. Vorrei fare l’ultimo regalo al mio team” : Ultima conferenza di stampa di presentazione per i centauri del Mondiale 2018 di MotoGP. Al Ricardo Tormo di Valencia (Spagna) i giochi per il titolo sono già fatti ma le motivazioni per far bene non mancheranno. Sarà il fine settimana in cui vedremo tornare in gara Jorge Lorenzo. Lo spagnolo, infatti, dopo aver saltato quattro gare, ha tanta voglia di correre con la Ducati e togliersi la soddisfazione di chiudere nel migliore dei modi ...

MotoGp - GP Valencia 2018 : la gara d’addio tra Jorge Lorenzo e la Ducati. Un ultimo anno di odio e amore : Non tutti i matrimoni riescono alla perfezione, è così nella vita di tutti i giorni, figuriamoci nel motorsport. In questa casistica entra assolutamente il binomio Jorge Lorenzo e Ducati, un rapporto nato con tanti sogni di gloria e concluso probabilmente nel peggiore dei modi, in un clima da “tutti contro tutti” che ha coinvolto la dirigenza e, anche, il suo compagno di scuderia Andrea Dovizioso. Questo fine settimana, dunque, si ...