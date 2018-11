MotoGp Ducati | Bautista in pista nei test di Jerez

MotoGp - Test Jerez 2018 : scelte importanti in casa Yamaha - Honda e Ducati lavorano sui dettagli : Andata in archivio la prima tappa del precampionato 2019 a Valencia (Spagna), il Circus della MotoGP sposta la propria attenzione a Jerez de la Frontera (Spagna) dove si terrà una due giorni di prove importante per definire alcuni dettagli, ultimo appuntamento prima del darsi in pista a Sepang nel 2019. Dal 28 al 29 novembre il tracciato dedicato ad Angel Nieto darà modo a piloti e team di pianificare il prossimo campionato e, come detto, ...

MotoGp - non solo Dovizioso e Petrucci sulla Ducati per i test di Jerez : ecco chi sostituirà Michele Pirro : La Ducati ha deciso di affiancare Alvaro Bautista ai due piloti titolari, inserendo lo spagnolo nella entry list dei test di Jerez Ci sarà anche Alvaro Bautista nei prossimi test di MotoGp a Jerez, nel corso dei quali affiancherà Dovizioso e Petrucci in sella alla Ducati. Nonostante sbarcherà in Superbike il prossimo anno sempre con il team di Borgo Panigale, lo spagnolo è stato inserito nella entry list della sessione di questa settimana ...

MotoGp – Non solo Marquez : anche Pirro costretto ad operarsi - il collaudatore Ducati salta i test di Jerez : Michele Pirro costretto ad operarsi la prossima settimana: il collaudatore Ducati salterà i test di Jerez de la Frontera La stagione 2018 di MotoGp è terminata domenica col Gp di Valencia, vinto da Andrea Dovizioso. I campioni della categoria regina sono tornati in pista due giorni dopo l’ultimo round dell’anno, per dare ufficialmente il via alla stagione 2019, con i test di Valencia, disputati sul circuito Ricardo Tormo. I ...

MotoGp – Poncharal non ha dubbi : “Dovizioso come Zarco! Ducati? Ottimo lavoro di Dall’Igna - ma va dato merito ad Andrea” : Hervè Poncharal e i paragoni tra Zarco e Dovizioso: le parole del team Principa Tech3 dopo i test di Valencia La stagione 2018 di MotoGp è terminata da qualche giorno, col Gp di Valencia, vinto da Andrea Dovizioso. Martedì e mercoledì i piloti sono scesi nuovamente in pista sul circuito Ricardo Tormo per due importanti giornate di lavoro in vista della stagione 2019. Tante le novità in pista, tra cui anche la nuova avventura della Tech3 ...

Test MotoGp - Andrea Dovizioso : 'Il nuovo telaio della Ducati sembra migliore' : La Ducati chiude la due giorni di Valencia con buone sensazioni. Sul circuito Ricardo Tormo hanno girato tre piloti della Rossa di Borgo Panigale: il vicecampione del mondo Andrea Dovizioso , la new entry Danilo Petrucci e il collaudatore Michele Pirro . Il Dovi, dal punto di vista cronometrico, è quello che ha dato maggiori soddisfazioni, con il secondo posto ...

MotoGp - Dovizioso : "La Ducati ha soluzioni interessanti" : Dopo la seconda giornata di test a Valencia ha parlato Andrea Dovizioso, che con la sua Ducati ha ottenuto il secondo tempo dietro a Vinales: "Indicazioni positive, ma dobbiamo confermarle. Le ...

MotoGp – Test Valencia - Dovizioso ritrova il sorriso : le parole del forlivese fanno sognare i tifosi Ducati : Andrea Dovizioso finalmente soddisfatto ai Test di Valencia: le parole del Ducatista al termine dei due giorni di lavoro sul circuito Ricardo Tormo Sono ufficialmente terminate le prime due giornate di Test IRTA di MotoGp: i piloti della categoria regina sono scesi nuovamente in pista oggi, per la seconda giornata di lavoro sulle loro moto in vista della stagione 2019. Tanto lavoro sul circuito Ricardo Tormo per i campioni delle due ruote ...

MotoGp Ducati - Bagnaia : «Come primo giorno sono molto soddisfatto» : DEBUTTO OK - Il campione del mondo Moto2 già nei primi giri ha dimostrato un feeling perfetto con la desmodromica: 38 i passaggi totali di 'Pecco', la maggior parte per adeguarsi al nuovo prototipo e ...

MotoGp - Dovizioso al veleno : il pilota della Ducati punge i suoi… compagni di squadra : Al termine della prima giornata di test sul circuito di Valencia, il pilota della Ducati non ha lesinato alcune frecciatine ai suoi vecchi compagni di scuderia Una giornata interlocutoria per Andrea Dovizioso quella andata in scena oggi a Valencia, valida per il primo dei due giorni di test in vista del Mondiale 2019 di MotoGp. AFP/LaPresse Il pilota della Ducati non è riuscito a provare tutte le novità portate dal team in Spagna, ...

MotoGp – Test Valencia - i meccanici della Ducati ‘spiano’ la Honda : il divertente siparietto [VIDEO] : meccanici Ducati Vs meccanici Honda: nella prima giornata di Test a Valencia succede anche questo, il video del divertente siparietto Le giornate che vedono e vedranno scendere in pista i piloti per i Test di Valencia, in vista della prossima stagione di MotoGp, non sono caratterizzate solo da momenti di lavoro e serietà. C’è chi, nel corso della sessione di prove, ha anche voglia di scherzare. Questo è il caso dei meccanici Ducati ...

MotoGp – Test Valencia - la prima volta di Petrucci sulla Ducati ufficiale : “abbiamo del margine - mi sento bene” : Danilo Petrucci parla dopo la prima giornata di Test a Valencia, il pilota italiano valuta la sua prima prestazione a bordo della Ducati ufficiale Ad appena due giorni dal Gp di Valencia, ultimo appuntamento del campionato mondiale di MotoGp 2018, va in scena la prima giornata di Test sul circuito Ricardo Tormo in vista della prossima stagione. In questa occasione, i piloti hanno messo alla prova i nuovi motori mostrando difficoltà, ma ...

MotoGp - il debutto di Bagnaia con la Pramac Ducati : le FOTO : Primi chilometri in MotoGP per il talento dello Sky Racing Team VR46, che in sella alla Pramac Ducati ha assaggiato la classe regina nella prima giornata di test a Valencia VALENCIA, I TEST LIVE FOTO: ...

