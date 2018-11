Moda Uomo | i look per le feste ispirati alle serie tv

Tendenze Moda Uomo 2018 - vestire da papà trend dell’anno : Aveva già introdotto il tema la primavera-estate 2018 di Balenciaga, ma dopo la pubblicazione dell’ultimo report di Lyst, che a cadenza annuale analizza i dati dei motori di ricerca combinandoli insieme alle mentions sui social media, possiamo dire che è ufficiale: vestirsì come papà è una delle Tendenze più cercate, riprodotte e cliccate di questi ultimi 12 mesi. Renominata testualmente “Dad’s fashion”, o “dadcore” secondo Vogue America, di ...

Tendenze Moda Uomo 2018 - vestire da papà trend dell’anno : Aveva già introdotto il tema la primavera-estate 2018 di Balenciaga, ma dopo la pubblicazione dell’ultimo report di Lyst, che a cadenza annuale analizza i dati dei motori di ricerca combinandoli insieme alle mentions sui social media, possiamo dire che è ufficiale: vestirsì come papà è una delle Tendenze più cercate, riprodotte e cliccate di questi ultimi 12 mesi. Renominata testualmente “Dad’s fashion”, o “dadcore” secondo Vogue America, di ...

Moda Uomo : 10 piumini per il freddo glaciale : Non ce n’è, quando la colonnina del termometro si avvicina allo zero, c’è solo un capo in grado di farci sentire comodi e caldi nello stesso tempo: il piumino. E visto che la stagione fredda è entrata nel vivo, è tempo di tirarlo fuori dall’armadio; non pesa addosso, l’imbottitura in piuma rende il capo particolarmente morbido e confortevole e poi sta bene un po’ con tutto, non solo con un tipo d’abbigliamento ...

Moda Uomo : Vitale Barberis Canonico - quali tessuti per l’inverno : Quale tessuti utilizzare durante il periodo più freddo dell’anno, e in occasione di un viaggio che sia per lavoro o per piacere? Questo il punto di partenza per un altro interessantissimo talk, – ospitato nella showroom milanese di Vitale Barberis Canonico, lanificio storico che produce tessuti pregiati dal 1663, e che ha coinvolto ancora una volta GQ e un gruppo selezionato di ospiti, che ha avuto la possibilità di toccare con mano ...

Moda Uomo : Vitale Barberis Canonico e la scelta dei tessuti per questo inverno : Quale tessuti utilizzare durante il periodo più freddo dell’anno, e in occasione di un viaggio che sia per lavoro o per piacere? questo il punto di partenza per un altro interessantissimo talk, – ospitato nella showroom milanese di Vitale Barberis Canonico, lanificio storico che produce tessuti pregiati dal 1663, e che ha coinvolto ancora una volta GQ e un gruppo selezionato di ospiti, che ha avuto la possibilità di toccare con mano ...

Moda Uomo : 5 modi per indossare il cappotto check : Raramente capita di parlare di un trend stagionale che è anche un classico del guardaroba maschile fin dai tempi del Principe di Galles. Eppure basta guardarsi intorno per rendersi conto di essere circondati da una nuova ondata di check-mania. Quadri, tartan, plaid – in qualunque versione possiate pensarla – è solo una la vera fantasia protagonista dell’autunno-inverno 2018 su pantaloni, camicie, accessori e, ovviamente, sui ...

Moda Uomo : 10 sciarpe per proteggersi dal freddo : Un accessorio insostituibile, l’alleato perfetto per affrontare con stile il freddo dell’inverno. La sciarpa, con cui avvolgersi o da legare semplicemente al collo, in morbida lana, pesante o leggera che sia, dà un tocco di chic al vostro outfit oltre a scaldarvi. All’ultima Moda, complice il ritorno dello stile anni ’70, il modello da indossare come cache-col, ossia una piccola sciarpa da avvolgere intorno al collo, stile foulard, annodata sul ...

Moda Uomo : i consigli per vestirsi a strati : Grande freddo ed è subito tempo di layering. La tecnica particolarmente amata dal mondo della Moda, oltre che da quello delle celebrities, torna puntuale per salvarci dalle temperature glaciali e da clamorosi epic fail stilistici. Al contrario di quanto si possa pensare, non stiamo parlando di scienza applicata. vestirsi a strati è una pratica antica, molto semplice e che segue delle regole ben precise. Se implementata con le giuste accortezze, ...

Moda Uomo a prova di pioggia : Il termine “trend stagionale” non è esattamente tra i più amati nell’universo della Moda uomo. Più incline a investire su capi classici e versatili, destinati a restare nel guardaroba per anni, l’uomo contemporaneo ha imparato comunque a utilizzare i suggerimenti delle passerelle a proprio vantaggio. E visto che non è sempre semplice affrontare con stile la mezza stagione, arrivata quest’anno anche con un po’ di ritardo, direttamente dalle ...

Moda uomo. Cosa indossare a seconda del proprio lavoro : Ogni tipo di ambiente lavorativo ha il suo dress code. Ed è importante che questo venga rispettato. Qui parleremo di tre stili Moda da ufficio per soddisfare ogni tipo di esigenza. La scelta del proprio outfit può influire positivamente o negativamente sulla propria carriera e sul rapporto con i colleghi. Provate a varcare la soglia della sede della società di consulenza in cui lavorate con jeans strappati o chunky sneakers, anche una sola ...

Moda Uomo : ispirazione militare : Army sì, ma chic. Ufficiale, ma anche gentiluomo. Lo stile militare che vi presentiamo è composto sia da capi eleganti che casual, ma sempre ricercati e ben strutturati. Mostrine e stemmi decorano lunghi cappotti doppiopetto e field jacket, mentre lucenti bottoni argentati impreziosiscono le corte giacche avvitate. Pantaloni con le tasche, sempre molto utili soprattutto se non amate andare in giro con tote bag, zaini o marsupi, e stivaletti ...

Moda Uomo autunno-inverno : ossessione tuta : È decisamente finita l’era in cui la tuta veniva indossata in palestra, per correre al parco o per i momenti di relax a casa propria. L’immagine di un look trasandato non spaventa più: la voglia di comfort viene al primo posto. Anche i big della Moda lo hanno capito e nelle ultime stagioni si sono dati allo sportswear, “nobilitando” le tute da ginnastica. Una bella mossa che ha fatto salire notevolmente i profitti. I marchi lusso ...

Moda Uomo autunno-inverno : se Dalì fa tendenza : Se è vero che il il mese di novembre sta al baffo almeno quanto quest’ultimo sta al genio di Salvador Dalì, va da sé che questo Movember fornisce l’occasione perfetta per guardare alle nuove tendenze surrealiste in passerella per l’uomo autunno/inverno 2018/19. Tendenze e influenze che per la verità non hanno mai cessato di manifestarsi, costituendo in certi casi le fondamenta creative di molti designers (Elsa Schiapparelli su tutti, ma anche ...

La boutique di Amazon - vestiti alla Moda (uomo e donna) a portata di click : Capi di abbigliamento dei maggiori marchi, da uomo e da donna, tutti in un'unica grande vetrina online