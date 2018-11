Missionario ucciso a colpi di frecce nelle Andamane | sospesi i tentativi di recupero del

“Quasi impossibile” recuperare il corpo del Missionario ucciso : gli indigeni attendono armati : Neanche la polizia può accedere all'isola dove vive la tribù responsabile della morte di John Allen Chau, che la voleva evangelizzare. I Sentinelesi l'hanno seppellito e forse tra qualche giorno potrebbero legarlo a un palo di bambù, come fece nel 2006 con due pescatori "usati come spaventapasseri umani".Continua a leggere

North Sentinel - sarà difficile recuperare il corpo del Missionario ucciso : gli indigeni attendono armati - cresce la preoccupazione sul loro destino : Le autorità indiane si sono avvicinate più volte alla remota isola di North Sentinel, dove la scorsa settimana un missionario americano è stato ucciso a colpi di frecce dalla tribù dei Sentinelesi. Ma le autorità non hanno messo piede sull’isola e non è chiaro se lo faranno mai. “Sono un tesoro. Non possiamo andare lì ed entrare con la forza. Non vogliamo danneggiarli”, ha dichiarato Dependera Pathak, direttore generale della polizia delle isole ...

Missionario ucciso dagli indigeni - l’accoglienza con una pioggia di frecce non l’ha scoraggiato : ecco cosa è successo davvero sull’isola di North Sentinel : John Allen Chau, il Missionario di 26 anni che ha tentato di convertire una delle tribù più isolate del mondo, ha scritto un diario dei suoi ultimi giorni, da cui emerge la sua convinzione di proseguire nella sua missione nonostante stesse affrontando l’aperta ostilità e le minacce alla sua vita da parte della tribù. Negli estratti del suo diario, che la madre ha condiviso con il Washington Post, Chau scriveva della volontà di tornare sull’isola ...

"È l'ultima roccaforte di Satana". Il diario del Missionario ucciso : John Allen Chau era un missionario. Un ragazzo di 27 anni che aveva deciso di evangelizzare il mondo. E perfino la piccola isola di North Sentinel (nelle Andamane indiane), per provare a convertire la tribù indigena dei sentinelesi. Nel suo diario, John racconta come si è avvicinato a questo popolo: "Il mio nome è John, ti amo e Gesù ti ama", ha detto non appena ha visto un membro della tribù. Poco dopo, però, sarebbe arrivata una pioggia di ...

Il diario del Missionario ucciso dagli indigeni : “È importante portare Gesù a questa gente” : Nel suo diario John Allen Chau, il giovane missionario americano ucciso sull’isola di North Sentinel, ha raccontato gli approcci verso quel popolo che avrebbe voluto convertire al cristianesimo. La famiglia: “Lui amava Dio, verso gli indigeni sentinellesi non aveva che amore. È per questo che noi li perdoniamo per averlo ucciso”.Continua a leggere

I diari del Missionario cristiano ucciso dagli indigeni : "Quest'isola è la roccaforte di Satana" : John Allen Chau, il giovane missionario americano ucciso dagli indigeni in un'isola sperduta nell'Oceano Indiano, sapeva che quella di evangelizzare il popolo dei Sentinelesi sarebbe stata un'impresa difficile. La madre ha consegnato le carte scritte dal figlio poco prima della partenza per la North Sentinel Island: "Quest'isola è l'ultima roccaforte di Satana", sosteneva. E ancora: "Voi penserete che sono pazzo ma penso che valga la pena ...

