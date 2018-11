Milano La Giunta Sala ha definito alcune regole su Area B

Muse in concerto in Italia – A grande richiesta è stata aggiunta una nuova data a Milano : info e dettagli : A grande richiesta aggiunta una nuova data allo stadio San Siro di Milano: 3 straordinari concerti nei due stadi più grandi d’Italia A grande richiesta si aggiunge una terza data Italiana del nuovo tour dei Muse allo Stadio San Siro di Milano, sabato 13 luglio 2019. Dopo il clamoroso successo di San Siro nel 2010 e dello Stadio Olimpico nel 2013 – da cui è stato anche realizzato l’incredibile film concerto Muse – Live at Rome ...

Olimpiadi 2026 - Milano-Cortina : approvata dal Cio la candidatura congiunta dell'Italia : La sessione del Comitato olimpico internazionale , Cio, ha approvato le candidature di Milano-Cortina , Calgary e Stoccolma, come possibili città organizzatrici per i Giochi Olimpici Invernali del ...

Anche Nina Zilli tra gli ospiti dei concerti di J-Ax al Fabrique di Milano - aggiunta la data 10 già sold out : Gli ospiti dei concerti di J-Ax al Fabrique di Milano aumentano. A qualche giorno dall'apertura delle prevendite per la decima data, l'artista di Il bello di essere brutti annuncia la presenza di Nina Zilli tra gli amici che avranno il piacere di festeggiare con lui i suoi primi 25 anni di carriera. Sono quindi 10 le date con le quali Alessandro Aleotti celebrerà questi lunghi anni in compagnia del pubblico, con un piccolo assaggio di ...

Olimpiadi 2026 - Giorgetti : "La vicenda è chiusa"/ Sala "candidatura congiunta Milano-Cortina? Sarei felice" : Olimpiadi 2026, Toninelli: "Torino scelta migliore". Giochi riaperti? "Ma il governo non metterà un euro", ha precisato il ministro delle Infrastruttura.