Milan | operazione riuscita per Bonaventura | 8-9 mesi di stop

Milano - operazione antiterrorismo : preso lupo solitario dell'Isis : Issam Shalabi, questo il nome dell'egiziano di 22 anni fermato a Milano durante un blitz antiterrorismo della polizia. Il giovane sarebbe accusato di associazione con finalità di terrorismo internazionale e istigazione e apologia del terrorismo. Il provvedimento di fermo, eseguito dai Nocs di Milano, è stato autorizzato dal Giudice per le indagine Preliminari de L'Aquila, città da cui ha avuto origine l'indagine. Un'operazione di antiterrorismo ...

Milano : operazione contro borseggi e furti - 27 arresti : Milano, 20 nov. (AdnKronos) - I carabinieri della Compagnia di Rho, comune alle porte del capoluogo lombardo, hanno eseguito, nelle provincie di Milano, Roma, Firenze e Mantova, un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 28 persone (21 in carcere, sei agli arresti domiciliari e un obbligo d

Milan - per Bonaventura operazione al ginocchio negli USA : stagione finita : Tegola pesantissima per il Milan. La stagione di Giacomo Bonaventura è da considerarsi conclusa. Come riportato da Sky Sport , si opererà negli Stati Uniti per la lesione alla cartilagine del ginocchio e starà lontano dai campi circa 7-8 mesi. La decisione è arrivata dopo l'incontro di ieri tra il Milan e l'agente del ...

Milan - infortunio Bonaventura : conferme sull'operazione - stop lungo : Sky Sport ha dato ulteriori conferme su questa voce pochi minuti fa. L'unico dubbio, a quanto pare, è sul chirurgo che eseguirà l'operazione. Da Coverciano è arrivata un’altra brutta notizia sul fronte infortuni. Alessio Romagnoli ha lasciato il ritiro della Nazionale per una contrattura muscolare.--Ma negli ultimi giorni sono negative anche le indiscrezioni per quanto riguarda Giacomo Bonaventura. Il centrocampista, infatti, si sottoporrà ...

Milan - Bonaventura : operazione vicina. Recupero in 4-5 mesi : Dopo l'emergenza delle ultime settimane proseguono i problemi in casa Milan. Sembra inevitabile l'intervento al ginocchio sinistro per Jack Bonaventura. Il giocatore soffre di un problema alla ...

Milan - Bonaventura rischia l'operazione al ginocchio. Lo stop sarà di 5 mesi : Il Milan perde i pezzi, in tutti i sensi. Dopo Mattia Caldara, Mateo Musacchio e Lucas Biglia che saranno costretti ad un lungo stop ecco aggiungersi alla lista un altro dei titolari di Gennaro ...

Milan - Bonaventura non è ancora guarito : c'è il rischio operazione : L'infermeria rossonera non si svuota, anzi, si arricchisce di notizie non proprio rassicuranti. Oltre ai lungodegenti Strinic, Caldara, Musacchio e Biglia, il Milan deve pensare ai giocatori con ...

Milan - Biglia fuori 4 mesi dopo l'operazione al polpaccio : Lucas Biglia non rientrerà in campo prima di marzo. La brutta notizia per il Milan arriva dopo l'operazione del centrocampista argentino che si era infortunato in allenamento mercoledì scorso. «...

Milano. Operazione Miracolo2 18 arresti : La Polizia ha eseguito un maxi blitz antidroga a Milano. Nel corso dell’Operazione i poliziotti hanno arrestato 18 persone. In

Milan-Ibrahimovic - ecco perché si può fare : tutti i dettagli di una clamorosa operazione : Leonardo ha valutato la sostenibilità dell’affare, ottenendo riscontri positivi che potrebbero far partire la trattativa Ibrahimovic nelle prossime settimane Il Milan e Zlatan Ibrahimovic, il matrimonio si può fare. Prende sempre più corpo l’operazione rossonera per riportare in Italia l’attaccante svedese, che già nelle ultime settimane ha lanciato segnali di gradimento ad un ritorno in Europa dopo l’esperienza in ...

Milan - operazione quarto posto : Gattuso conferma il tandem Higuain-Cutrone : MilanO - Il Milan prova l'aggancio alla zona Champions nel recupero della prima giornata di campionato in programma domani sera con il Genoa a San Siro, rinviata a causa della tragedia del crollo del ...

Calciomercato Milan - inserimento in extremis del Real Madrid : a rischio l’operazione Paquetà? : Sembrava tutto fatto per il trasferimento del giovane talento brasiliano Lucas Paquetà dal Flamengo al Milan, ma nelle ultime ore sembra che il Real Madrid abbia tentato un inserimento in extremis. Stando a quanto riferito da Marca e poi ripreso da diversi media brasiliani, nonostante il Flamengo abbia già raggiunto un principio di accordo con il club rossonero per una cifra intorno ai 35 milioni di euro e nonostante le dichiarazioni di ...

MIRABELLI A 360° SUL Milan/ L'ex DS rossonero si confessa : "Pentito dell'operazione sui fratelli Donnarumma" : MIRABELLI a 360° sul MILAN. L'ex DS rossonero si confessa: "Pentito dell'operazione sui fratelli Donnarumma, Gattuso grande allenatore, viene sottovalutato"(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 00:33:00 GMT)

Calciomercato Milan – Clamoroso! Puma spinge per Bolt : i dettagli dell’operazione : Usai Bolt obiettivo di mercato del Milan? Il velocista giamaicano ha da poco intrapreso la carriera da calciatore in Australia, ma lo sponsor Puma spinge per il trasferimento Nonostante alla sessione di mercato invernale manchi ancora qualche mese, il Milan sembra volersi muovere in anticipo. Messe da parte le voci riguardanti l’interessamento per Zlatan Ibrahimovic, al Milan è stato accostato un altro grande nome dello sport ...