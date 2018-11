Milan | non solo l’Uefa | sulla strada che porta a Ibra c’è un altro ostacolo

Lega - Salvini non querela i Bossi. Denunciato soltanto Belsito : il processo di Milano va avanti per tutti gli imputati : Aveva detto che sarebbero stati gli avvocati a decidere. Evidentemente hanno scelto esattamente per come si era impegnato a fare lui, in quella scrittura privata sottoscritta il 26 febbraio del 2014. La Lega di Matteo Salvini non ha presentato querela nei confronti di Umberto e Renzo Bossi, imputati al processo d’appello di Milano. Una denuncia da parte del Carroccio è stata depositata soltanto nei confronti dell’ex tesoriere ...

Fedez dopo il concerto di Milano con J-Ax : «Ho scoperto cose non piacevoli dopo il live di San Siro» : La loro ultima collaborazione ha prodotto il singolo Italiana, uno dei tormentoni dell'ultima estate. Poco dopo la pubblicazione del singolo, Fedez e J-Ax hanno deciso di interrompere il loro...

Evra a Bonucci : 'Alla Juve ridi - al Milan non giocavi in Champions'. Ennesima polemica su Instagram : Patrice Evra sempre più protagonista sui social network. L'ex difensore della Juventus, oggi svincolato dopo le brevi esperienze con il Marsiglia e il West Ham, è tornato a far parlare di sé sul web. ...

Milano - va al cimitero di Opera e non trova la tomba dei suoi cari : «Esumati senza avvisare» : Andare a portare un fiore sulla tomba dei propri genitori, al cimitero di Opera e scoprire che questa non c'è più. Al suo posto, una spianata di sassi. Le ruspe si erano portate via il monumento e il ...

Milano - Forza Italia ritira la mozione pro-vita dopo le proteste di “Non una di meno” : La protesta di giovedì scorso da parte di cinque esponenti del movimento “Non una di meno” in consiglio comunale ha prodotto l’effetto sperato. È stata infatti ritirata la mozione pro-vita presentata dal consigliere comunale di Forza Italia Luigi Amicone. La proposta anti legge 194 del rappresentante azzurro aveva l’obiettivo di impegnare il sindaco e la giunta ad inserire nel prossimo assestamento di bilancio ...

Milano - aborto : la vittoria delle ancelle di "Non una di meno" - ritirata la mozione pro-vita : Giovedì la protesta delle femministe aveva causato la sospensione dei lavori in Consiglio: oggi nuova manifestazione a Palazzo Marino

Milano : pg - Corona non rispetta regole - torni in carcere : Milano, 26 nov. (AdnKronos) - Fabrizio Corona deve tornare in carcere perché ha violato in più occasioni le regole dell'affidamento terapeutico in prova. E' la richiesta formulata dalla rappresentante della procura generale, Nunzia Gatto, durante l'udienza, celebrata a porte chiuse, durata oltre 4 o

Milan - Salvini replica a Gattuso : “Con qualche sostituzione non avremmo pareggiato” : Il battibecco tra Salvini e Gattuso tiene banco da ieri sera quando nel post Lazio-Milan il tecnico rossonero ha risposto ai commenti del ministro dell’Interno. Adesso la replica di Salvini, secondo il quale “Gattuso è il miglior allenatore che il Milan possa avere e io ho parlato da tifoso. Diciamo che magari con qualche cambio sarebbe però finita in maniera diversa”. Un dietrofront non proprio evidente quello di ...

Milan - Leonardo rivela : ‘Ibrahimovic? Non è il momento per parlare di mercato' : Non è finita proprio come ci si aspettava la sfida tra Milan e Lazio. I rossoneri e i biancocelesti portano a casa comunque un punto a testa. La sfida è stata giocata ieri allo Stadio Olimpico, e i rossoneri per ora rimangono quinti in classifica. Una vittoria avrebbe sicuramente permesso agli uomini di Gattuso di scavalcare proprio la Lazio, diretta concorrente ai vertici della Serie A. Detto ciò, il dirigente rossonero, Leonardo, è stato ...

Lite Salvini-Gattuso per il Milan. Il vicepremier : "Perché non ha fatto i cambi?". L'allenatore : "Pensi al paese" : Un pareggio che lascia tutto invariato nella lotta Champions. Lazio e Milan si spartiscono la posta all'Olimpico, ma per un soffio i rossoneri non trovavano il successo esterno, colpa di un gol di Correa allo scadere. Al termine del match, intercettato da alcuni cronisti, il vicepremier Matteo Salvini, noto tifoso milanista e con sciarpa rossonera al collo, ha ammesso di essersi divertito ma non ha mandato giù certe scelte di Gattuso: ...

Gattuso : 'Salvini pensi alla politica e non ai cambi del Milan' : A Salvini dico di pensare alla politica perché con tutti i problemi che abbiamo nel nostro Paese, se il vicepremier parla di calcio significa che siamo messi male ". Poi Gattuso ha aggiunto: "Questo ...

Lazio-Milan - Inzaghi : “Poco fortunati in zona gol. L’espulsione? Non capivo il motivo” : Al termine della gara dell’Olimpico tra Lazio e Milan, Simone Inzaghi ha commentato così il pareggio raggiunto in extremis dai suoi uomini: “Volevamo la vittoria, anche se per com’è andata la gara ci teniamo il pareggio. Abbiamo fatto una buona gara, ma se non fai gol poi rischi di subire. I ragazzi sono stati bravi a disunirsi e a prendersi un pareggio strameritato. Mi dispiace per come avevano preparato la gara, eravamo in ...

Salvini a Gattuso : 'Testardo! Perché non ha fatto cambi?'. La risposta : 'Pensi ai problemi dell'Italia - non al Milan!' : A Salvini dico di pensare alla politica Perché abbiamo grandi problemi in Italia. Con tutti i problemi che ha l'Italia Salvini parla di Milan, una cosa che mi fa impazzire. E' già da tempo che dice ...

Milan - Leonardo : 'Ibrahimovic? Non è il momento di parlare di mercato' : Abbiamo dialoghi con tante persone, stiamo rientrando in un certo giro del mercato e della politica del calcio. Noi ora dobbiamo stare sereni. Vogliamo ristabilire una certa posizione per la società, ...