Milan | Bonaventura operato in America | stop di 8-9 mesi

Milan - comunicato shock su Bonaventura : i mesi di stop potrebbero essere 9! : Giacomo Bonaventura potrebbe stare lontano dal terreno di gioco per ben 9 mesi come comunicato oggi dal Milan “AC Milan comunica che oggi Giacomo Bonaventura è stato operato a Pittsburgh, a seguito della lesione osteocondrale del ginocchio sinistro. L’intervento di riparazione della cartilagine, eseguito dai chirurghi Volker Musahl e Freddie Fu alla presenza dello staff sanitario del Milan, è perfettamente riuscito e i tempi di ...

Milan - occhi su un giovane italiano per sostituire Bonaventura : Il Milan ha individuato il sostituto di Giacomo Bonaventura , che dovrà stare ai box per tutta la stagione. Stando a quel che riporta La Gazzetta dello Sport , i rossoneri hanno messo nel mirino Stefano Sensi del Sassuolo .

Milan-Raiola : nessuna novità sul rinnovo di Bonaventura : Come spiegato da Sky Sport , nell'incontro tra il Milan e Mino Raiola non è stato affrontato il discorso del rinnovo di Giacomo Bonaventura , il cui contratto scadrà a giugno 2020.

