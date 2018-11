Migranti | Tunisia; media | vietato attracco a nave Sea Watch

Migranti - Conte : "Grazie a Tunisia per controllo flussi" : 'Colgo l'occasione per ringraziare la Tunisia dell'importante lavoro svolto riguardo il controllo dei flussi migratori'. Queste le parole di Giuseppe Conte, presidente del Consiglio, durante la ...

Migranti - Conte : Tunisia sia più flessibile in tema di rimpatri - : "Abbiamo avuto un incontro molto positivo nel quale abbiamo accertato l'eccellente stato delle nostre relazioni. Ho rimarcato come la Tunisia costituisca un esempio virtuoso di transizione politica di successo e il suo ruolo resta fondamentale per rispondere a sfide Contemporanee. La mia visita conferma il convinto sostegno dell'Italia alla Tunisia, a cui ci lega un …

Migranti in arrivo a Lampedusa - in 15 dalla Tunisia su un barchino - : Una piccola imbarcazione ha raggiunto l'isola siciliana senza essere intercettata dalle motovedette. A bordo anche minorenni

Ultime notizie Salvini in Tunisia/ Migranti - ministro : "Bisogna convincere i ragazzi a stare qua" : Ultime notizie Salvini in Tunisia. Migranti, il ministro dell'Interno in visita a Tunisi: "Bisogna convincere i ragazzi a stare qua, bisogna aprire canali regolari e controllati"(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 17:34:00 GMT)

Salvini alla Tunisia : "Prima lo stop ai Migranti poi gli accordi commerciali" : "Bloccata l'immigrazione irregolare, potremo dedicarci ai rapporti economici dei due Paesi, rapporti che vedono molti imprenditori italiani impegnati in Tunisia". Così il vicepremier Matteo Salvini ...

Migranti - Salvini in Tunisia : "Bisogna convincere i ragazzi a stare qua" : Il vicepremier ha promesso la consegna entro ottobre di due motovedette e altre 4 nei prossimi mesi Blitz a Ventimiglia per traffico e immigrazione clandestina Human Rights Watch attacca: "Metodo ...

Migranti - la Tunisia blocca il rimpatrio di 45 persone : resteranno in Sicilia : Non arriva l'ok dalla Tunisia per il rimpatrio di 45 immigrati clandestini che dovevano imbarcarsi lunedì all'aeroporto Falcone Borsellino di Palermo, dove erano stati trasferiti dal centro di accoglienza di Trapani. La motivazione ancora non è chiara, ma giovedì il ministro dell'Interno Matteo Salvini sarà in visita dal presidente della Repubblica e dal ministro dell'Interno tunisino per cercare un accordo che velocizzi i tempi di ...

Migranti - ‘piano Salvini’ contro la Tunisia/ Ultime notizie - Tunisi frena su rimpatri lampo : vertice martedì : Migranti, il "piano Salvini" contro le rotte in Tunisia: Ultime notizie, Tunisi frena sui rimpatri lampo, "si rispettano gli accordi". martedì vertice ufficiale in Nord Africa(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 10:46:00 GMT)

Migranti - Tunisia : "Accordi su rimpatri si rispettano"/ Ultime notizie - Salvini e Tunisi : relazione complicata : Migranti, 184 sbarcati a Lampedusa su 7 barchini: Ultime notizie, ira Salvini "Malta scarica ancora sull'Italia il problema". Ministro del Viminale incontra i colleghi Ue a Vienna(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 21:36:00 GMT)

Migranti e olio - tensione tra Italia e Tunisia. Salvini : "Servono più rimpatri" : Prima l'attacco del M5s all'import di extra vergine a dazi zero. Poi la richiesta del Viminale. Che non trova consensi...

Migranti - Tunisia : "No al rimpatrio dei 184"/ Ultime notizie - doccia gelata per Salvini : "Nessun rientro extra" : Migranti, 184 sbarcati a Lampedusa su 7 barchini: Ultime notizie, ira Salvini "Malta scarica ancora sull'Italia il problema". Ministro del Viminale incontra i colleghi Ue a Vienna(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 16:00:00 GMT)