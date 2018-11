Migranti | il comandante del peschereccio che ha soccorso 12 naufraghi | Rischiamo di

repubblica

(Di martedì 27 novembre 2018) Il 22 novembre l'imbarcazione spagnola ha salvato un gruppo di persone lasciate in acqua dalla Guardia costiera libica. Il capitano Pascual Durant ora lancia l'allarme: "Carburante scarso e maltempo in arrivo, qualcuno ci indichi al più presto un porto sicuro per attraccare"