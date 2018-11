Michele Placido | ' Ho detto ai miei figli di votare Di Maio'

Teatro Niccolini - stagione '18-'19 : con Amanda Sandrelli - Michele Placido - Lello Arena... : ... Amanda Sandrelli sarà 'La Locandiera', al fianco di Alex Cendron e degli attori storici della compagnia , sabato 10 e domenica 11 novembre; ore 21, come per tutti gli spettacoli, . Il noto testo di ...

Michele Placido : 'Bisogna dare fiducia a questo governo' : "Non ho mai avuto tessere di partito, ho vissuto il '68. Mi sono avvicinato a personalità come Che Guevara o Allende " racconta Michele Placido parlando della sua giovinezza, di quando si affacciò ...

Michele Placido : 'Alcuni pensieri di Matteo Salvini li condivido' : Foto: YouTube Il regista ha espresso le sue idee politiche su Rete Quattro A Quarta Repubblica, il talk di politica ed economia di Rete Quattro condotto da Nicola Porro, in prima serata su Retequattro, va in onda l'intervista a Michele Placido . L'attore, sceneggiatore e regista si racconta dopo aver recentemente ...

MEDIASET - RETE 4 * ' Quarta Repubblica ' : Michele Placido : ' È TUTTO AUMENTATO BUCHE E IMMONDIZIA - MA NON È COLPA DELLA RAGGI - SALVINI HA ... : Questa sera a " Quarta Repubblica ", il talk di politica ed economia di RETE quattro condotto da Nicola Porro, in prima serata su RETE quattro, va in onda l'intervista a MICHELE PLACIDO . L'attore, sceneggiatore e regista si racconta dopo aver recentemente ...

Michele Placido inaugura con un sold out La bella stagione dello Spazio Tondelli : Gli spettacoli di prosa inseriti nel cartellone della bella stagione ricominceranno il 25 novembre con Barbara De Rossi , Coro di donna e uomo, . Anche per questo spettacolo la prevendita è partita ...

Michele Placido : "Guardo con interesse al nuovo governo - a questo cambiamento. Non mi auguro che fallisca - ma che porti avanti le sue idee" : In "Viva l'Italia", film del 2012 di Massimiliano Bruno, Michele Placido era un politico che in seguito ad un ictus cominciava a dire tutta la verità, nefandezze e tradimenti inclusi. Nel periodo in cui il Movimento 5 Stelle iniziava la sua ascesa il film, dura critica alla "casta", fu un discreto successo di critica e pubblico. Intervistato da Libero, l'attore pugliese si confida su futuro, politica e vita privata. Il suo prossimo ...