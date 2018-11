Mi aspetto una notte da Inter

Diablo 3 su Switch : una conversione brillante che supera le versioni last-gen sotto ogni aspetto - analisi comparativa : Lo sviluppatore Iron Galaxy Studios si sta ritagliando una nicchia personale come specialista nel porting di classici moderni su Nintendo Switch. L'anno scorso, in partnership con Bethesda, ha prodotto l'eccellente versione Switch di Skyrim, mentre quest'anno ha collaborato con Blizzard per portare Diablo 3 sul sistema ibrido di Nintendo. Questa è la prima volta che Blizzard lancia uno dei suoi giochi su una piattaforma Nintendo da oltre 15 ...