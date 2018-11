Meteo | clima invernale in agguato | forte maltempo porterà improvviso crollo termico

Clima : nuove previsioni Meteo europee : Innovative e d’avanguardia, le previsioni stagionali sono rese disponibili grazie a Copernicus Climate Change Service (C3S). La Fondazione CMCC aggiunge il contributo italiano a quello di altri centri europei quali ECMWF (EU), Met Office (Regno Unito), meteoFrance (Francia) e DWD (Germania), consolidando così il sistema operativo di previsioni stagionali del programma Copernicus. Dati avanzati e una più agile consultazione al servizio di ...

Meteo : stop clima mite - da venerdì gelo con piogge e neve : L'INVERNO BUSSA ALLE PORTE Prende sempre più piede il netto cambio di circolazione che dal weekend coinvolgerà gran parte la nostra Penisola. Nel corso del fine settimana fredde correnti dall'Europa ...

Previsioni Meteo Roma - ultime ore di piogge e fresco autunnale ma da Martedì 6 Novembre inizia un lungo periodo di bel tempo e clima mite : Previsioni Meteo Roma – ultime ore di pioggia autunnale a Roma: sulla Capitale piove a tratti da oltre 48 ore, e dopo le precipitazioni di ieri, Domenica 4 Novembre, oggi le precipitazioni si sono ulteriormente intensificate su tutta la Provincia e anche negli altri settori del Lazio. Soltanto oggi, infatti, sono caduti 57mm di pioggia a Rocca Priora, 53mm a Supino, 44mm a Ceccano, 38mm a Lariano, 35mm a Sezze, 33mm a Frosinone, 29mm a ...

Meteo : sono le ultime ore di bel tempo e clima mite - da domani cambia tutto : Intensa ondata di maltempo in arrivo sull'Italia, tanta pioggia, freddo e vento forte! Obiettivo centro-sud... Meteo / Il vasto anticiclone che da giorni risiede su buona parte dell'Europa...

Meteo : Clima folle in arrivo : Nuovo ciclone mediterraneo in arrivo sull'Italia con piogge intense nei prossimi giorni, soprattutto, nelle regioni meridionali. Previste precipitazioni nel weekend sulla Sicilia e sulla Calabria, aree dove, scrive 'ilMeteo.it', con possibile pericolo alluvionale fino a venerdì. Per oggi, infatti, il Dipartimento della Protezione Civile d'intesa con le regioni coinvolte ha emesso un avviso di condizioni Meteo avverse con probabili criticità ...

Previsioni Meteo - gli Uragani dell’Atlantico sconvolgono il clima di Ottobre in Europa : caldo senza precedenti e tempeste di vento e pioggia : 1/18 ...

Salute - dal Meteo ai cambiamenti climatici agli antibiotici : ecco tutti i motivi che spiegano l’aumento di allergie e asma : Secondo gli esperti, l’aumento delle temperature, gli uragani, le alluvioni e altri fattori stanno contribuendo ad un aumento di asma e allergie. I tassi di asma sono saliti del 12% nell’ultimo decennio e sono state documentate più allergie alimentari e altre sensibilità. Mentre gli esperti sono a lavoro per determinare le ragioni esatte di questo aumento, ecco diversi fattori principali. cambiamenti climatici e disastri naturali I cambiamenti ...

Clima : con il riscaldamento globale previsto un aumento di eventi Meteo estremi : Il riscaldamento globale genererà più eventi meteo estremi di pioggia e siccità nel mondo, secondo un nuovo studio condotto dai ricercatori della Rutgers University. Questi eventi estremi includono ondate di siccità più frequenti nelle parti nordoccidentali, centrali e meridionali degli USA e in Messico ed eventi di precipitazioni intense più frequenti sull’Asia meridionale, la Penisola Indocinese e la Cina meridionale. Il motivo? Onde ...

Meteo e Clima : nuovo studio dimostra che “le mezze stagioni non sono mai esistite” [DETTAGLI] : Sbalzi di temperatura, dal caldo alla neve: le mezze stagioni? In realtà non sono mai esistite: “Il servizio Meteorologico Zamg di Vienna ha analizzato migliaia di dati di tutto l’arco alpino comprese le stazioni Meteo dell’Alto Adige ed il risultato è stato sorprendente. Negli ultimi 250 anni ci sono sempre stati grandi sbalzi di temperatura nell’arco di poche ore, sia dal caldo al freddo che viceversa. L’unica ...

Meteo - Toscana : in Pratomagno verso la realizzazione di una stazione Meteoclimatica : Un nuova stazione Meteoclimatica in Pratomagno per potenziare la rete radar nazionale e regionale. E’ questo l’obiettivo del protocollo d’intesa che è stato firmato questa mattina in Regione Toscana. Il Pratomagno, posto al confine tra l’area fiorentina e quella aretina, si trova in una posizione strategica in quanto offre l’opportunità di osservare dall’alto l’intero bacino del fiume Arno e l’area ...