Meghan Markle e la cognata | continuano le voci sulla lite | «Kate Middleton ha pianto

Scontro Kate Middleton-Meghan Markle : 'Il loro rapporto non ha mai ingranato' : Tra sorrisini di circostanza e occhiate al vetriolo, la velata guerra tra Kate Middleton e Meghan Markle è già iniziata. Tanto che la ex attrice americana, incinta almeno al quarto mese, è stata costretta a cambiare casa, abbandonando la residenza reale di Kensington Palace, attuale dimora dei Duchi di Cambridge, e trasferendosi in un cottage fuori Londra, ben lontano dalla cognata. Per i più, sarebbe una semplice questione logistica per ...

Meghan Markle : nuova residenza per la duchessa e il principe Harry : In attesa del loro primo figlio, Meghan Markle e il principe Harry, si trasferiscono in una casa. A confermarlo è una nota ufficiale diramata dagli stessi uffici di Kensington Palace. La notizia ...

Harry e Meghan Markle - che non vogliono vivere in «una boccia per pesci rossi» : Sono sincronizzatiStanno bene insiemeSono pazzi l'uno dell'altraSono spontaneiÈ la notizia di queste ultime ore: Harry e Meghan hanno deciso di lasciare Kensington Palace, per spostarsi fuori Londra al Frogmore Cottage, all’interno della proprietà reale di Windsor. E le indiscrezioni che ruotano intorno a questo imminente trasferimento – si parla del prossimo gennaio – rimandano a dissapori tra le due cognate reali ...

Meghan Markle - bookmakers scatenati : la duchessa aspetta due (o tre) gemelli? : Meghan Markle aveva annunciato al mondo la sua prima gravidanza lo scorso 15 ottobre, in primavera la duchessa di Sussex diventerà mamma ma al momento non è ancora noto il sesso del nascituro. In Gran Bretagna c’è l’abitudine a scommettere sulle nascite reali, questa volta però l’attenzione dei bookmakers d’Oltremanica si sarebbe spostata su altro: quanti figli aspettano l’ex attrice e il principe Harry? Secondo gli ...

Meghan Markle incinta di due gemelli? : Lo scorso 15 ottobre la Duchessa di Sussex Meghan Markle, moglie del principe Harry, aveva annunciato al mondo la sua prima gravidanza. Allo stato attuale non è ancora possibile conoscere il sesso del nascituro, ma in Gran Bretagna è già febbre per l'erede.I bookmakers d'Oltremanica infatti sono impazziti perché è molto probabile secondo loro che la donna partorirà due o tre gemelli, in quanto si tratta di una situazione molto tipica di ...

Una tempesta su Meghan Markle : visita la moschea dei terroristi islamici : Passino pure gli strappi al protocollo. Ma ora la duchessa Meghan Markle rischia davvero di perdere la tanto sudata popolarità tra i sudditi di Sua Maestà. La neo-moglie del principe Harry, infatti, è ...

Harry e Meghan Markle si trasferiscono in campagna e nonno Carlo svela il nome del royal baby in arrivo : Harry e Meghan si trasferiscono in campagna. Il Duca e la Duchessa del Sussex traslocheranno all’inizio del 2019 nel cottage Frogmore, una residenza nel parco del castello di Windsor, dove Meghan finirà di trascorrere la gravidanza in attesa della nascita del primo figlio in primavera. Lo ha annunciato un portavoce di Kensington Palace, la magione di Londra dove vivono attualmente, in un appartamento vicino a quello dell’altra giovane coppia ...

Meghan Markle - che vuole scrivere da sola i suoi discorsi : Sono sincronizzatiStanno bene insiemeSono pazzi l'uno dell'altraSono spontaneiStacanovista, workalcoholic, per dirla all’americana, molto esigente. Nei primi sei mesi da duchessa del Sussex, l’ex attrice americana Meghan Markle ha portato un vento nuovo, o meglio un «uragano» sulla monarchia britannica. Qualche giorno fa il Daily Mail ha raccontato la (presunta) singolare abitudine della moglie di Harry: svegliarsi alle cinque e ...