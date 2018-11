Maurizio Costanzo critica e attacca Tina Cipollari | “Ha esagerato” Leggi le sue parole

Maurizio Costanzo contro Tina Cipollari a Uomini e Donne esagera : Il giornalista – conduttore Maurizio Costanzo sul settimanale “Nuovo Tv” ha usato dure parole controTina Cipollari, perchè la Cipollari ha più volte esagerato e non dà il buon esempio a chi guarda “Uomini e Donne”. “Non è mai un bene dare certi esempi. Soprattutto in tv, visto l’ampio bacino di telespettatori. Forse Tina Cipollari ha esagerato e dovrebbe comportarsi da signora, qual è. Lo deve a Maria De Filippi, che l’ha sempre ...

Gli ospiti dell’ultima puntata del Maurizio Costanzo Show! : Domani mercoledì 28 novembre, in seconda serata su Canale 5, l’appuntamento imperdibile è con il “Maurizio Costanzo Show”. Sul palco degli Studi Voxson in Roma Costanzo ospita: il grande attore di cinema e Tv Lino Banfi; l’intramontabile e amatissima Rita Pavone; la regina del raggaeton internazionale nonché ereditiera Elettra Lamborghini; il “re dei paparazzi” Rino Barillari, la certezza del panorama musicale italiano Emma Marrone; la ...

U&D - Maurizio Costanzo richiama la Cipollari e Gemma Galgani : 'A tutto c'è un limite' : Tina Cipollari è senza ombra di dubbio uno dei personaggi più eccentrici della tv italiana. La simpatica bionda, da anni, lavora come opinionista nel programma Uomini e Donne, condotto da Maria De Filippi. Soprattutto durante le puntate del Trono Over, la Cipollari è protagonista di siparietti ‘simpatici’ e molto apprezzati dal pubblico. Ma non solo. Molto spesso l’opinionista è anche protagonista di pesanti liti con la dama Gemma Galgani. Le ...

Grande Fratello Vip - bomba di Maurizio Costanzo su Ilary Blasi : 'Ho notato che da Barbara D'Urso...' : Una constatazione: i concorrenti usciti dal Grande Fratello Vip funzionano di più, la domenica pomeriggio su Canale5 con Domenica Live , piuttosto di quando erano con gli altri all'interno della 'Casa'...

Maurizio Costanzo ecco perchè con Maria viaggiamo separati : Il giornalista Maurizio Costanzo ospite a “Pomeriggio 5” si è raccontato da Barbara D’Urso del lavoro, l’amore per Maria De Filippi e anche momenti più dolorosi, come l’attentato vicino al Teatro Parioli, di cui il giornalista sarebbe stato l’obiettivo. E proprio in merito a quel giorno, il 14 maggio 1993, Costanzo ha raccontato un aneddoto che riguarda la moglie. «Al momento dell’attentato, Maria si trovava in ...