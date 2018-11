Matteo Salvini | la secca replica a Pierre Moscovici | ' Manovra? Guardi che l' Italia non è

Matteo Salvini razzista? Magalli si schiera con Matteo Salvini : "Matteo Salvini razzista? No, direi che è un protezionista". Giancarlo Magalli, popolare conduttore Rai, si schiera dalla parte del ministro dell'Interno. E lo fa a Cantiere Italia, l'assemblea organizzata dal Movimento nazionale per la sovranità di Gianni Alemanno e Francesco Storace. Magalli è stato uno degli ospiti d’onore e non si è fatto certo pregare per tessere le lodi del vicepremier. "Più che odiare gli stranieri preferirebbe che non ...

Matteo Salvini a Lilli Gruber : “Elisa Isoardi? Affari miei - al massimo lo dico alla D’Urso” : Nel giorno del decreto sicurezza, prima del vertice di Palazzo Chigi con il premier Giuseppe Conte e “l’altro” vicepremier Luigi Di Maio Matteo Salvini è intervenuto al Tempio di Adriano di Roma per la presentazione dell’ultimo libro della giornalista televisiva Lilli Gruber, ”L’Inganno”. Una coppia, quella formata da Salvini e Gruber, che di solito siamo abituati a veder bisticciare durante la trasmissione ‘Otto e mezzo’, e che stavolta si è ...

Elisa Isoardi e la strana imitazione di un uomo misterioso : allusione a Matteo Salvini? : FUNWEEK.IT - Elisa Isoardi, forse anche inconsapevolmente, regala quotidianamente spunti di riflessione e ilarità a La prova del Cuoco: dalla cacciata dello chef Sergio Barzetti, al look...

Striscia la Notizia - l'agguato di 'Giuseppe Conte' a Matteo Salvini : il leghista non la prende bene? : Un nuovo 'agguato' di Striscia la Notizia a Matteo Salvini . No, in questo caso Elisa Isoardi non c'entra nulla. Già, perché il tg satirico di Canale 5 ha trasmesso un servizio il cui protagonista è ...

Possibile il ritorno di Matteo Salvini da vice premier alla Scala : E’ Possibile che alla Scala torni il vice premier Matteo Salvini. Il leader della Lega, infatti, aveva partecipato all’inaugurazione alcune

Matteo Salvini conferma la trattativa con la Ue : "Non ci impicchiamo agli zero virgola" : Matteo Salvini conferma la trattativa con l'Unione europea. "Non sono per litigare con nessuno tanto meno coi commissari europei - afferma -, chiediamo rispetto, non ci impicchiamo agli zero virgola".Il ministro dell'interno aggiunge: "Per quanto riguarda la Fornero ho detto e ribadisco che a febbraio -perché credo la manovra verrà approvata entro Natale - si parte. Poi ci sono i tecnici che stanno valutando quanti del mezzo ...

Elisa Isoardi imita Matteo Salvini a La prova del cuoco? : La prova del cuoco: Elisa Isoardi e la misteriosa allusione (a Salvini?) Era la torta rustica con prosciutto e formaggio la protagonista del momento, oggi a La prova del cuoco, quando la padrona di casa Elisa Isoardi ha fatto una strana allusione e l’imitazione di un uomo misterioso, non facendo assolutamente il suo nome, ma ridendo e definendolo “qualcuno che conosco”. Durante la preparazione della torta rustica la nuova ...

Giorgia Meloni avverte Matteo Salvini : In questo modo finirai come Matteo Renzi : Giorgia Meloni avverte Matteo Salvini: In questo modo finirai come Matteo Renzi Corre un rischio gravissimo, Matteo Salvini: fare la fine di Matteo Renzi, e a sostenerlo è Giorgia Meloni. Intervistata dal Fatto quotidiano, la leader di Fratelli d’Italia dà un consiglio al vicepremier e leader della Lega, nonché suo alleato/avversario: “Ha grandissime qualità. Molto diretto, disinvolto, veloce, semplificatore. Forse un po’ ...

Che tempo che fa - Luciana Littizzetto : 'Matteo Salvini quello che ce l'aveva duro - poi la Isoardi...' : 'Ecco la lettera di Matteo Salvini a Pierre Moscovici '. Luciana Littizzetto a Che tempo che fa dedica il suo monologo comico, guarda un po', al leader della Lega e al suo scontro con l' Unione ...

Matteo Salvini attacca Gennaro Gattuso - replica durissima : 'Pensa al paese' - guerra tra milanisti : A lui dico di pensare alla politica perché con tutti i problemi che abbiamo nel nostro Paese, se il vicepremier parla di calcio significa che siamo messi male". Ha poi aggiunto Gattuso: "Questo è un ...

Manovra - Matteo Salvini : 'Non è questione di decimali...'. Apertura all'Europa? : Il governo apre alla possibilità di una trattativa con l'Europa . E lo fa dicendo di essere pronto a ritoccare i decimali . Ad aprire le danze è Matteo Salvini: 'Penso nessuno sia attaccato a quello, ...

Luigi Di Maio stracciato da Matteo Salvini - le mosse per risalire nei sondaggi : Il sondaggio Pagnoncelli dev'essere stato una bella botta per Luigi Di Maio . Sia per il dato della distanza tra Lega e M5S sia per quello sul gradimento dei due veri leader di governo, con Salvini ...

Matteo Salvini - svolta storica per la Lega : conquista anche Napoli : Prendere Napoli per prendersi il Sud. Matteo Salvini sta giocando una partita decisiva per le sorti anche nazionali della Lega: sottrarre, almeno in parte il Meridione d'Italia, ai 5 Stelle. nel ...

Matteo Salvini : "Su Silvia Romano notizie incoraggianti" : Su Silvia Romano, la cooperante italiana rapita in Kenya, "arrivano notizie incoraggianti", ha affermato il ministro dell'Interno Matteo Salvini. In un'intervista concessa all'agenzia Adnkronos, Salvini non si è sbilanciato: "Continuo a mantenere il silenzio di questi giorni per ragioni operative, ma le notizie che arrivano dal luogo sono notizie incoraggianti... Di più non posso dire".La polizia keniana, intanto, ha pubblicato ...