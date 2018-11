Matteo Salvini a Lilli Gruber | “Elisa Isoardi? Affari miei | al massimo lo dico alla

Elisa Isoardi e la strana imitazione di un uomo misterioso : allusione a Matteo Salvini? : FUNWEEK.IT - Elisa Isoardi, forse anche inconsapevolmente, regala quotidianamente spunti di riflessione e ilarità a La prova del Cuoco: dalla cacciata dello chef Sergio Barzetti, al look...

Striscia la Notizia - l'agguato di 'Giuseppe Conte' a Matteo Salvini : il leghista non la prende bene? : Un nuovo 'agguato' di Striscia la Notizia a Matteo Salvini . No, in questo caso Elisa Isoardi non c'entra nulla. Già, perché il tg satirico di Canale 5 ha trasmesso un servizio il cui protagonista è ...

Possibile il ritorno di Matteo Salvini da vice premier alla Scala : E’ Possibile che alla Scala torni il vice premier Matteo Salvini. Il leader della Lega, infatti, aveva partecipato all’inaugurazione alcune

Matteo Salvini conferma la trattativa con la Ue : "Non ci impicchiamo agli zero virgola" : Matteo Salvini conferma la trattativa con l'Unione europea. "Non sono per litigare con nessuno tanto meno coi commissari europei - afferma -, chiediamo rispetto, non ci impicchiamo agli zero virgola".Il ministro dell'interno aggiunge: "Per quanto riguarda la Fornero ho detto e ribadisco che a febbraio -perché credo la manovra verrà approvata entro Natale - si parte. Poi ci sono i tecnici che stanno valutando quanti del mezzo ...

Elisa Isoardi imita Matteo Salvini a La prova del cuoco? : La prova del cuoco: Elisa Isoardi e la misteriosa allusione (a Salvini?) Era la torta rustica con prosciutto e formaggio la protagonista del momento, oggi a La prova del cuoco, quando la padrona di casa Elisa Isoardi ha fatto una strana allusione e l’imitazione di un uomo misterioso, non facendo assolutamente il suo nome, ma ridendo e definendolo “qualcuno che conosco”. Durante la preparazione della torta rustica la nuova ...

Giorgia Meloni avverte Matteo Salvini : In questo modo finirai come Matteo Renzi : Giorgia Meloni avverte Matteo Salvini: In questo modo finirai come Matteo Renzi Corre un rischio gravissimo, Matteo Salvini: fare la fine di Matteo Renzi, e a sostenerlo è Giorgia Meloni. Intervistata dal Fatto quotidiano, la leader di Fratelli d’Italia dà un consiglio al vicepremier e leader della Lega, nonché suo alleato/avversario: “Ha grandissime qualità. Molto diretto, disinvolto, veloce, semplificatore. Forse un po’ ...

Che tempo che fa - Luciana Littizzetto : 'Matteo Salvini quello che ce l'aveva duro - poi la Isoardi...' : 'Ecco la lettera di Matteo Salvini a Pierre Moscovici '. Luciana Littizzetto a Che tempo che fa dedica il suo monologo comico, guarda un po', al leader della Lega e al suo scontro con l' Unione ...

Matteo Salvini attacca Gennaro Gattuso - replica durissima : 'Pensa al paese' - guerra tra milanisti : A lui dico di pensare alla politica perché con tutti i problemi che abbiamo nel nostro Paese, se il vicepremier parla di calcio significa che siamo messi male". Ha poi aggiunto Gattuso: "Questo è un ...

Manovra - Matteo Salvini : 'Non è questione di decimali...'. Apertura all'Europa? : Il governo apre alla possibilità di una trattativa con l'Europa . E lo fa dicendo di essere pronto a ritoccare i decimali . Ad aprire le danze è Matteo Salvini: 'Penso nessuno sia attaccato a quello, ...

Luigi Di Maio stracciato da Matteo Salvini - le mosse per risalire nei sondaggi : Il sondaggio Pagnoncelli dev'essere stato una bella botta per Luigi Di Maio . Sia per il dato della distanza tra Lega e M5S sia per quello sul gradimento dei due veri leader di governo, con Salvini ...

Matteo Salvini - svolta storica per la Lega : conquista anche Napoli : Prendere Napoli per prendersi il Sud. Matteo Salvini sta giocando una partita decisiva per le sorti anche nazionali della Lega: sottrarre, almeno in parte il Meridione d'Italia, ai 5 Stelle. nel ...

Matteo Salvini : "Su Silvia Romano notizie incoraggianti" : Su Silvia Romano, la cooperante italiana rapita in Kenya, "arrivano notizie incoraggianti", ha affermato il ministro dell'Interno Matteo Salvini. In un'intervista concessa all'agenzia Adnkronos, Salvini non si è sbilanciato: "Continuo a mantenere il silenzio di questi giorni per ragioni operative, ma le notizie che arrivano dal luogo sono notizie incoraggianti... Di più non posso dire".La polizia keniana, intanto, ha pubblicato ...

Matteo Renzi vede i sondaggi sulla Lega e delira : 'Matteo Salvini - la luna di miele sta finendo' : 'E quando il mondo produttivo del Nord si accorgerà che i selfie di Salvini fanno aumentare i like ma fanno scendere i risparmi - riprende -, saranno i primi a rivoltarsi contro il ministro dell'...

Sondaggio Ipsos - Matteo Salvini e la Lega come la Dc dei tempi d'oro : altro che Silvio Berlusconi : 'Stamattina mi ha chiamato un giornalista chiedendomi di commentare un Sondaggio che dà la Lega al 36%. Possono darmi anche al 92%, ma se io firmo un accordo non cambio idea, faccio di tutto per ...