Maserati Levante GTS e Levante Trofeo | l’urlo del V8 protagonista a Los Angeles FOTO

(Di martedì 27 novembre 2018) Una gamma così ricca e completa non mancherà di stupire gli appassionati della West Coast in visita al LosConvention Center dal 30 novembre al 9 dicembre In occasione del Salone dell’Auto di Los2018mette sotto i riflettori il Suv, nelle versioni GTS e, il top di gamma, entrambe equipaggiate con il potente motore V8 “Made in Maranello” in grado di erogare 550 CV per la GTS e 590 CV per laLa, presente sullo stand in colore Grigio Opaco con sedili sportivi e interni in pelle “Pieno Fiore” neri, cuciture rosse, cerchi da 22 pollici Orione opachi, è “theof SUVs” per eccellenza, in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 3,9 secondi e di raggiungere una velocità massima di 304 km/h.Gli ingegnerihanno sviluppato un potente motore V8 Twin Turbo di 3,8 litri, perfettamente calibrato per ...