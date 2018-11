Marte | la sonda InSight atterra sul Pianeta Rosso e il centro di controllo della Nasa

"Sono su Marte" La sonda twitta la nuova frontiera : Alle 8,52 di ieri sera, ora italiana, la sonda americana InSight ha toccato la superficie del pianeta Marte al termine di una discesa che ha tenuto col fiato sospeso la Nasa e il resto del mondo. ...

Si è poggiata su Marte la sonda della Nasa - E'guidata da un sensore italiano : InSight è arrivata a destinazione dopo un viaggio iniziato a maggio scorso. Dopo pochi minuti ha inviato le prime immagini dal pianeta rosso. La sonda, composta da strumenti realizzati in gran parte ...

La sonda InSight è atterrata su Marte : “Mi sento bene”, questo il tweet lanciato dal lander InSight (Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport) dopo aver superato i 7 minuti terribili dell’attraversamento dell’atmosfera di Marte toccando pochi minuti prima delle 21 italiane del 26 novembre con successo il suolo marziano, dopo oltre sei mesi di navigazione nello spazio per un totale di 484 milioni di chilometri. Il giubilo ...

La sonda InSight è atterrata su Marte : 3.32 "Landing confermato!" La sonda InSight della NASA è atterrata come pianificato sulla superficie di Marte dopo 7 anni di lavoro, 7 mesi di viaggio in spazio e quasi 7 minuti di passione durante la sua pericolosa discesa. Esplosioni di gioia e abbracci al Centro di controllo missione situato a Jet Propulsion Laboratory (JPL) a Pasadena, in California.E' l'ottavo successo degli Usa sulla superficie di Marte, ha osservato il Direttore del ...

La sonda Insight è arrivata su Marte : Roma - La sonda Insight della Nasa si è posata su Marte . È il 15esimo veicolo a toccare il suolo marziano a partire dal 1971, quando su Marte si era posato il sovietico Mars 2, distrutto durante la ...

InSight - missione compiuta : la sonda della Nasa è atterrata su Marte : Si torna su Marte. Lo fa la Nasa che, alle 21 ora italiana, farà toccare il suolo marziano ad un nuovo e ancora più perfezionato lander, InSight acronimo che sta per Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport, che è il laboratorio per lo studio di Marte più perfezionato finora spedito sul pianeta rosso,...

«Qui Marte - tutto ok» : la sonda InSight è arrivata. Ecco la prima foto Video : Partita lo scorso 5 maggio, InSight è giunta sulla superficie di Marte. L’esultanza al centro di controllo di Pasadena. Studierà i terremoti e con una sonda scenderà a cinque metri nel sottosuolo

Arrivata su Marte la sonda con il “naso” italiano : farà un viaggio nel sottosuolo del pianeta : Dopo un viaggio interplanetario di 58 milioni di chilometri la sonda spaziale Insight è atterrata su Marte, nella zona vulcanica “Elysium Planitia”. Il segnale radio tanto atteso al centro Nasa Jpl di Pasadena, in California, è arrivato però 8 minuti dopo, a causa della distanza tra Marte e Terra. Un tempo breve, perché solitamente è di 14 minut...

Marte - atterrata la sonda Insight della Nasa : terrore per 7 minuti - poi la prima foto : La sonda Insight della Nasa ha inviato la sua prima fotografia, dopo essere atterrata sulla superficie di Marte a seguito di un viaggio di sette mesi. Dopo aver attraversato l'atmosfera del pianeto rosso, ha confermato la Nasa dalla base di controllo di Pasadena in California, la sonda ha trasmesso

Quei "sette minuti di terrore" : la sonda Insight è arrivata su Marte : Sono stati solo sette minuti. Ma "sette minuti di terrore" che hanno tenuto col fiato sospeso il Jet propulsion laboratory della Nasa che ha seguito in diretta la discesa di Insight su Marte.La sonda dell'Agenzia spaziale americana ha percorso 460 milioni di chilometri nello spazio dal giorno del suo lancio - avvenuto il 5 maggio scorso dalla base di Vandenberg, in California - ed è entrata nell'atmosfera del Pianeta rosso poco prima delle 21. E ...

«Qui Marte - tutto ok» : la sonda InSight è arrivata. Ecco la prima foto La diretta : Partita lo scorso 5 maggio, InSight è giunta sulla superficie di Marte. L’esultanza al centro di controllo di Pasadena. Studierà i terremoti e con una sonda scenderà a cinque metri nel sottosuolo