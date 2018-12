Marte, Insight ha aperto i pannelli solari e manda il selfie dal pianeta rosso

universo7p

: Oggi la sonda Insight è atterrata su Marte. Pensando da dove siamo partiti, è incredibile dove siamo arrivati. Un g… - beppe_grillo : Oggi la sonda Insight è atterrata su Marte. Pensando da dove siamo partiti, è incredibile dove siamo arrivati. Un g… - infoitscienza : Insight ha registrato il suono del vento di Marte - vedanama : RT @ASI_spazio: Ascoltato da #InSight il soffio del vento su #Marte -

(Di martedì 27 novembre 2018)dopo un atterraggio perfetto haildalIl landerdella Nasa ha, coronando così il successo di una discesa perfetta sul suolo di. Ha anche inviato il primo, postandola sul profilo Twitter della missione e commentando “Qui c’è una bellezza tranquilla. Mi guardo attorno per esplorare la mia nuova casa”.Dopo sette anni di lavoro, quasi sette mesi di viaggio nello Spazio e 7 minuti d’angoscia, il velivolo della Nasa ieri ha toccato la superficie senza imprevisti. Un applauso con la storica standing ovation ha accompagnato il segnale al centro di controllo.Il compito diL’atterraggio è stato solo il primo passo di un viaggio che ci potrà dire non solo come e perché si è formatoma anche come si sono formati i pianeti in generale. È la Nasa ...