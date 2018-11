Marsala- chiusura strada

trapaniok

: Mazara: scongiurata la chiusura del 'punto nascita' per carenza di medici - Marsala_Ce : Mazara: scongiurata la chiusura del 'punto nascita' per carenza di medici - BeliceIt : Marsala, cosa resta in Via Roma dopo la chiusura del centro per i giovani migranti - Tp24it : Marsala, cosa resta in Via Roma dopo la chiusura del centro per i giovani migranti -

(Di martedì 27 novembre 2018) Resterà chiusa i prossimi due giorni – 27 e 28 novembre – il tratto della via Itria compreso tra via Roma e via Libertà. Lo ha disposto il Comando della Polizia Municipale di– vietandone sia ...