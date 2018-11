Marito e moglie | muoiono lo stesso giorno dopo 62 anni insieme

Silvia Romano - arrestata la moglie di uno dei presunti rapitori : intercettata mentre parlava al telefono con il Marito : Continuano le indagini per trovare Silvia Romano, la volontaria 23enne italiana rapita in Kenya il 20 novembre. Le autorità del paese hanno arrestato la moglie e il suocero di uno dei sospetti rapitori della giovane. La donna è stata intercettata mentre parlava al telefono con il marito, e potrebbe dare informazioni utili sul luogo in un cui la ragazza è tenuta nascosta. Già ieri la polizia kenyota aveva diffuso le foto di tre presunti rapitori, ...

Abbiategrasso - Marito violento evade dalla comunità e minaccia la moglie : "Ti ammazzo" : Abbiategrasso , Milano, , 25 novembre 2018 - « Ti faccio picchiare dalle mie cugine, ti ammazzo come una cagna…guardati le spalle che ti scanno». Per bloccare la sua furia , ci sono voluti quattro ...

La moglie del boss : 'Mio Marito abusava di me e delle mie figlie' : Dopo anni di violenze e sopraffazioni contro di lei e le due figlie ha trovato il coraggio di denunciare il suo aguzzino. Vittima dei ripetuti maltrattamenti fisici e psicologici è la moglie di ...

Casamonica - la moglie del boss : "Da mio Marito botte e abusi" : Roma, 22 nov., AdnKronos, - Dopo anni di violenze e sopraffazioni contro di lei e contro le sue due figlie ha trovato il coraggio di denunciare il suo aguzzino. Vittima dei ripetuti maltrattamenti ...

Casamonica - la moglie del boss : "Da mio Marito botte e abusi" : Dopo anni di violenze e sopraffazioni contro di lei e contro le sue due figlie ha trovato il coraggio di denunciare il suo aguzzino. Vittima dei ripetuti maltrattamenti fisici e psicologici è la ...

Sanità : Veneto - moglie medico deceduto 'presentato esposto su vicenda mio Marito' : Vicenza, 20 nov. (AdnKronos) - "Abbiamo proseguito il percorso iniziato già da tempo da mio marito che aveva redatto una ricerca su questa vicenda, e lo abbiamo consegnato al nostro avvocato". Così all'Adnkronos la moglie del dottor Paolo Demo conferma la presentazione di un esposto in Procura, dopo

Operaio confessa l'assassinio della moglie a Savona : "Mi sono sentito fallito come Marito e l'ho uccisa" : "Quando ha ammesso che aveva un altro uomo e che non voleva chiudere quella relazione ho perso la testa, mi sono sentito un uomo fallito e l'ho soffocata". È una delle frasi con cui l'Operaio ha confessato al magistrato l'omicidio della moglie. Difeso dall'avvocato Gian Maria Gandolfo, ha raccontato i minuti precedenti il delitto.marito e moglie si erano svegliati. Lui ha cominciato a fare domande, con il sospetto che lei potesse avere un ...

La molesta con 600 sms : ex Marito condannato a subire 40 frustate davanti alla moglie : A una donna saudita è stato concesso di assistere alle 40 frustate inflitte al marito condannato per stalking: le aveva inviato 600 sms di insulti e minacce.Continua a leggere

Federer versione ‘Marito perfetto’ : “sogno il letto con mia moglie Mirka - non starei mai…” : Roger Federer non rinuncerebbe mai a dormire con la moglie Mirka: le bellissime parole del campione svizzero sulla relazione con la compagna di una vita Roger Federer è considerato da sempre un esempio di charme ed eleganza, tanto da essere uno dei tennisti preferiti dalle fan, non soltanto sotto il profilo prettamente sportivo! Lusinghe a parte, lo svizzero è sempre stato un marito fedele: il suo cuore batte solo e soltanto per Mirka, la ...

Marito e moglie trovati morti avvelenati in casa : La coppia trovata senza vita a Rivamonte Agordino, nel bellunese: potrebbero essere morti a causa delle esalazioni di...

Roma : aggredisce fisicamente moglie dopo lite - in carcere Marito violento : Roma – L’ha aggredita cosi’ violentemente da mandarla in ospedale in codice rosso con una frattura a uno zigomo, fratture costali multiple, fratture a entrambe le mani, la lacerazione milza e una emorragia cerebrale. Un 50enne dello Sri Lanka e’ stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto dai Carabinieri della Stazione Roma Madonna del Riposo con le accuse di tentato omicidio e lesioni personali gravissime per aver ...

Maltempo killer : a Cammarata morti Marito e moglie : Ci sono altre due vittime per il Maltempo in Sicilia. I Pompieri dell’Agrigentino hanno recuperato i corpi di due persone.

Georgette Polizzi e Davide Tresse si sposano : ‘Finalmente Marito e moglie’ : “Ebbene si…. con l’anno nuovo saremo finalmente marito e moglie… #unsognochediventarealtà”. Con queste parole a corredo di uno scatto che li vede intenti a baciarsi, Georgette Polizzi annuncia le nozze con Davide Tresse. I due sono diventati popolari nel 2016 grazie alla loro partecipazione a Temptation Island, dove in realtà avevano rischiato di combinare un bel disastro dal momento che Georgette aveva instaurato ...

La moglie mette hashish nello spezzatino per il Marito detenuto nel carcere di Roma : "Lo vedevo giù di morale" : "Vi prego, volevo farlo contento. Lo spezzatino gli piace tanto", dice una donna alla Polizia penitenziaria di Rebibbia, loro non si fidano, controllano, e tra la carne gli agenti trovano 50 grammi di hashish. Il Messaggero ricostruisce una vicenda dai contorni surreali. Nel carcere Romano arriva una casalinga di Tor Bella Monaca. È venuta a portare al marito il suo piatto preferito. Il pacco, con dentro i generi alimentari, contiene ...