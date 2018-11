Maria Saladino | Da donna voglio essere un valore aggiunto per il Pd

huffingtonpost

(Di martedì 27 novembre 2018) "Non vorrei parlare di candidati maschi o candidate donne. Certo però che l'vorrei che fosse un, un plus per il Pd". A dirlo è, 36 anni di Castrovillari, laureata ed esperta in relazioni internazionali, una vita tra Roma e Bruxelles e che ora si candida a diventare il segretario del Pd. L'unicaper ora. Sfidando i pesi massimi del partito come Nicola Zingaretti, Maurizio Martina e Marco Minniti.Da dove nasce l'idea di candidarsi?Parto dalle 26mila preferenze prese alle ultime elezioni europee del 2014 quando anche io contribuii al 40% del Pd, un risultato storico. Dopo la mia candidatura nacque un progetto, Piazza Dem, di cui sono presidente e attraverso il quale abbiamo fatto in questi anni tantissimi incontri sul territorio per paralre direttamente con la gente.Perché alle primarie del Pd dovrebbero scegliere ...