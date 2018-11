ilfoglio

(Di martedì 27 novembre 2018) Roma. Luigi, ex consigliere economico di Palazzo Chigi ai tempi di Renzi, non vede l’ora di incontrare le “migliori menti in circolazione” che lavorano con Laura Castelli, viceministra dell’Economia, quelle di cui ha parlato al Corriere della Sera in un gustosissimo dialogo con Fabrizio Ron