Mara Venier ridicolizza violenza sulle donne Pd contro Domenica In anche per

Mara Venier nel mirino dopo la puntata di domenica in : Mara Venier è nella bufera dopo la puntata di domenica In dello scorso 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne: la Venier è finita nel mirino di alcuni esponenti del Pd, che l’hanno accusata di nascondere il tema e di sottovalutarlo. Nell’occhio del ciclone in particolare la mancata intervista alla mamma di Sara Di Pietrantonio, la ragazza uccisa nel 2016 a Roma dall’ex fidanzato (condannato ...

Domenica In anticipazioni : Mara Venier chiama Loredana Bertè : Domenica In, ospiti: Loredana Bertè da Mara Venier il 2 dicembre Continua il grande successo di Domenica In. Lo storico contenitore del dì festivo del primo canale del servizio pubblico radiotelevisivo, guidato da Mara Venier, sta vivendo una nuova linfa, dopo le disastrose edizioni degli ultimi anni e in particolare quella dello scorso anno. La Venier continua a vincere la battaglia degli ascolti con Domenica In contro il diretto competitor ...

Barbara d'Urso "perde" contro Mara Venier/ In sovrapposizione vince Domenica In : ascolti TV e share - IlSussidiario.net : Barbara d'Urso ha stabilito un altro record d'ascolti con il suo programma contenitore del fine settimana, Domenica Live.

Domenica In - Mara Venier sbotta in diretta : "Pensano che io sia rin..." : Ospite di Mara Venier, Vanessa Incontrada ha parlato dei suoi problemi di peso, di quanto ha sofferto per gli attacchi dei suoi haters e di come è riuscita a superare tutto questo.Ma proprio durante l'intervista a cuore aperto a Domenica In, la conduttrice è sbottata contro la produzione. Il motivo? Uno degli autori del programma le ha ricordato, da dietro le telecamere, che era il momento di far vedere alla Incontrada una delle "foto del ...

Domenica in - Vanessa Incontrada a Mara Venier : 'Ho cellulite e smagliature - mi sudano i baffi - rutto' : 'Ho un problema con i baffi, mi sudano ed è una cosa imbarazzante'. ' La cellulite ce l'ho, le smagliature pure , ma che devo fare'. E ancora: 'Prima di andare in onda rutto, faccio la pipì, sono ...

Vanessa Incontrada si è raccontata da Mara Venier. Dal successo alla vita privata : «Ho la cellulite e le smagliature…» Leggi le sue parole : Vanessa Incontrada si racconta a Domenica In a tu per tu con la padrona di casa Mara Venier. Dal successo alla vita privata, dai recenti impegni in televisione fino al controverso rapporto con il... L'articolo Vanessa Incontrada si è raccontata da Mara Venier. Dal successo alla vita privata: «Ho la cellulite e le smagliature…» Leggi le sue parole proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Domenica Live - il duro messaggio di Barbara D'Urso contro la sua ex amica Mara Venier : 'Qualche altro stolto' : In occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne, 25 novembre, molti volti noti dello spettacolo hanno voluto appoggiare la campagna della vicepresidente della Camera dei deputati, ...

Ascolti domenica pomeriggio 25 novembre : nuova vittoria per Mara Venier su Barbara D'Urso : Mara Venier si conferma la regina della domenica pomeriggio. Settima vittoria per domenica in su domenica Live (fermo a quattro sfide aggiudicate), che comunque riesce a tenere accesa la competizione e a fare un buon ascolto. Per Barbara D'Urso sono lontani i tempi in cui dominava letteralmente sullo storico contenitore di Rai 1, quando questo era condotto da Cristina Parodi, con la partecipazione di sua sorella Benedetta....Continua a leggere

Mara Venier nel caos : salta la scaletta - Vanessa Incontrada senza freni. Carraro vola ai Caraibi : Mara Venier sorprende tutti con la sua Domenica In caotica. Durante la puntata è successo di tutto. Il meccanismo si è inceppato quando Renato Zero sbaglia orario e fa saltare la scaletta. Conseguenza? Il gobbo illeggibile, video che saltano… Insomma “un bordello” come lo ha definito Vanessa Incontrada, super ospite della trasmissione. La sua intervista è stata toccante ed esilarante allo stesso tempo. L’Incontrada, che ...

Domenica In - botta e risposta tra Mara Venier e Stefano Zecchi : «Andrebbe arrestata» : Si è aperta tra le scintille la puntata di Domenica In del 25 novembre: al centro del dibattito, la giornata contro la violenza sulle donne, argomento che poi ha lasciato spazio anche ad un aspetto ...

Mara Venier nel caos : salta la scaletta - Vanessa Incontrada senza freni. E Nicola Carraro vola a Santo Domingo : Mara Venier sorprende tutti con la sua Domenica In caotica. Durante la puntata è successo di tutto. Il meccanismo si è inceppato quando Renato Zero sbaglia orario e fa saltare la scaletta. Conseguenza? Il gobbo illeggibile, video che saltano… Insomma “un bordello” come lo ha definito Vanessa Incontrada, super ospite della trasmissione. La sua intervista è stata toccante ed esilarante allo stesso tempo. L’Incontrada, che ...

Mara Venier leader con Domenica In : Barbara D’Urso sconfitta : Mara Venier Signora della Domenica: Domenica In è un trionfo Dall’inizio della stagione televisiva a rendere entusiasmante e attesa la sfida degli ascolti del dì festivo settimanale è lo scontro tra Domenica In e Domenica Live. Una sfida tra due prime donne, Mara Venier e Barbara D’Urso, un tempo molto amiche. Siamo arrivati all’undicesima sfida: Mara Venier si conferma essere la Signora indiscussa del pomeriggio Domenicale ...

Domenica In - botta e risposta tra Mara Venier e Stefano Zecchi : 'Andrebbe arrestata' : FUNWEEK.IT - Si è aperta tra le scintille la puntata di Domenica In del 25 novembre: al centro del dibattito, la giornata contro la violenza sulle donne, argomento che poi ha lasciato spazio anche ad ...

Renato Zero dice cose mai dette all'amica Mara Venier. Ecco cosa ha confessato : Uno strepitoso Renato Zero è stato ospite di Mara Venier, magnifica padrona di casa a "Domenica In". Si è raccontato con la semplicità dei grandi artisti: "Gli inizi sono stati difficili, uscivo con ...