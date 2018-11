gossipetv

: Manuela Arcuri di nuovo presentatrice: novità per l’attrice di Latina - carmenFashionCr : Manuela Arcuri di nuovo presentatrice: novità per l’attrice di Latina - TizianaBaldass2 : RT @sempreciro: Queste due piccole attrici danno dei punti a molti attori professionisti di fiction. Se fossi, per esempio, Manuela Arcuri… - Tatiana8VP : Vanessa Incontrada sta ora in tutte le fiction della Rai come una volta Manuela Arcuri a Mediaset. -

(Di mercoledì 28 novembre 2018) Che fine ha fatto? L’attrice sta per tornare in tvè pronta a ritornare in televisione. Dal 2014, da quando è nato il figlio Mattia, l’attrice diha rallentato con i ritmi lavorativi. Ma è pronta a mettersi in gioco con nuovi entusiasmanti impegni. Come rivelato in un’intervista rilasciata al …L'articolodiper l’attrice diproviene da Gossip e Tv.