Manovra | tempi stretti in commissione mentre proseguono colloqui governo

Manovra - Di Maio : quota 100 e reddito partono nei tempi previsti : Milano, askanews, - quota 100 e reddito di cittadinanza partiranno nei tempi previsti. Lo ha assicurato il vice premier Luigi Di Maio a margine del Samsung Business Summit a Milano. Un'occasione anche ...

Manovra : Di Maio - dialogo a oltranza con Commissione ma misure al via nei tempi previsti : “Noi dobbiamo provare un dialogo ad oltranza con tutti i commissari europei, con la Commissione europea per spiegare la bontà di queste misure ma soprattutto che la Manovra può migliorare nel tagli agli sprechi - ne possiamo fare di più - perché non abbiamo completato in 5 mesi di governo tutte le istruttorie che servivano per tagliarli tutti”. Così il vicepremier e ministro dello Sviluppo ...

Manovra - l'Italia chiede tempi lunghi alla Ue. Conte : «Pronti a rimodulare le misure» : Misure ancora «in via di definizione» o che possono essere «rimodulate» nel percorso parlamentare della legge di bilancio. Dopo la bocciatura ufficiale della Manovra italiana...

Manovra - Conte alla Camera chiede tempi lunghi all Ue 'Acceleriamo sulla crescita e rimoduliamo le misure' : Poco prima in Senato, durante il question time, anche il ministro dell'Economia Giovanni Tria aveva pronunciato parole di preoccupazione sullo scontro con l'Ue: 'Se l'aumento dello spread persistesse ...

Manovra - Conte : se infrazione chiederemo tempi molto distesi : Il premier Giuseppe Conte riferisce alla Camera dopo la bocciatura Ue alla Manovra , spiegando che il governo italiano potrà inviare all'Europa le sue "controdeduzioni" sulla legge di Bilancio e ...

Manovra : TRIA RILANCIA DIALOGO - UE VERSO BOCCIATURA/ Riunione di Governo in serata : nodo tempi - IlSussidiario.net : MANOVRA, TRIA all'Ue: 'Non si giochi al chicken game'. L'appello del ministro dell'Economia, Di Maio: 'Non diamo soldi a lobby e amici'

Manovra - Matteo Salvini : 'Non si torna indietro - sarà Giuseppe Conte a decidere i tempi di risposta all'Ue' : 'La bocciatura da parte dell'Ue non cambia nulla, indietro non si torna ' ribadisce Matteo Salvini che assicura: 'L'Unione avrà educatamente tutte le risposte che ci chiede, anche se la nostra linea è ...

Bankitalia : "Da Manovra stimolo all'economia? Dipende dal disegno - tempistica e modalità di attuazione" : "La manovra determinerebbe, nelle valutazioni ufficiali, un significativo stimolo all'economia. L'effettiva intensità di questi effetti Dipenderà dal disegno, dalla tempistica e dalle modalità di attuazione delle misure". Così Bankitalia nel suo ultimo Bollettino economico, il n. 4 del ...

Manovra bocciata e sanzioni Ue?Pochi rischi per l'Italia. E i tempi... : Se anche l'Ue decidesse di aprire una procedura d'infrazione sulla Manovra i tempi sarebbero lunghissimi: e le sanzioni non sono mai state applicate, in primis contro Francia e Germania Segui su affaritaliani.it

Manovra - Conte prova a stringere i tempi ma Salvini frena : Ce n' una ogni giorno, cos non si pu andare avanti , avrebbe detto in sostanza il ministro dell Economia a chi ha avuto modo di parlargli. Tanto da far nuovamente circolare voci di sue dimissioni ...