Manovra | Salvini ora gela la Ue | Non faremo un nuovo documento

Manovra - l'Ue apre. E Salvini insiste : "Per quota 100 i soldi ci sono" : Moscovici: "Sanzioni sempre un fallimento, speriamo in soluzioni condivisa". Il vicepremier: "I tecnici mi dicono che di risorse ne abbiamo messe anche troppe". Ma si tratta su quali voci rimodulare

Manovra - Salvini : “Nessun nuovo documento all’Ue. Quota 100? I soldi ci sono - forse anche troppi” : “Non ci sarà nessun nuovo documento che il governo italiano invierà alla Ue sulla Manovra: ci si aspetta una Manovra che spetta al Parlamento approvare e sarebbe quantomeno ingeneroso che qualcuno in Europa prendesse provvedimenti sanzionatori prima ancora che la Manovra esista”. Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini a margine dell’Inaugurazione dell’anno accademico della scuola di Perfezionamento per le Forze di ...

Salvini : sulla Manovra non ci sarà un nuovo documento per la Ue : Roma, 27 nov., askanews, - Non ci sarà un nuovo documento che il governo invierà alla Ue sulla manovra. Lo ha precisato il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, a margine della ...

Conte-Salvini-Di Maio - trattare sulla Manovra si può : “rivedremo spese e deficit” : Il pugno di ferro cambia materia e si trasforma in qualcosa di più morbido, perché al termine del vertice di maggioranza di ieri sera, ciò che ne è uscito è un Governo disposto a trattare con l’Europa, seppur di qualche margine: trattare sulla Manovra si può e siamo pronti a rivedere le spese, senza attaccarci come sanguisughe a pochi decimali di deficit. Insomma, piccola rivoluzione del Governo giallo verde sul fronte della Legge di bilancio, a ...

[Il retroscena] La difficile retromarcia di Salvini e Di Maio. Ecco come cambia la Manovra : "Conti non esatti - spenderemo 3-4 miliardi in ... : Anche il governo del cambiamento, infatti, sembra volersi cimentare con il più classico dei riti: l'assalto alla diligenza, cioè la legge di bilancio, un must della cronaca parlamentare. Borghi, che ...

Manovra - Salvini e Di Maio aprono all'Ue : 'Non è questione di decimali - contano le misure' : Questa sera nuovo vertice di maggioranza, dopo la strategica svolta nella trattativa sulla legge di Bilancio.'Non ci sono linee contrapposte, il governo è compatto' assicura il premier Conte, ...

Manovra : Salvini - da Bruxelles feedback positivo : "positivo". Cosi' Matteo Salvini ha risposto a chi gli chiedeva come valuta il feedback da Bruxelles‎ sulla Manovra. "Non entro nel merito dei numeri‎", ha poi risposto il vicepremier leghista a una domanda su una eventuale correzione del rapporto deficit/Pil.

Manovra - Salvini ad Affari : 'Non ci impicchiamo allo 0 virgola' : Matteo Salvini ad Affaritaliani.it: "Noi lavoriamo per mantenere, con buon senso, gli impegni presi con gli Italiani. L'importante è che la Manovra economica restituisca il diritto al lavoro, alla salute e alla pensione e aiuti le imprese. Non ci interessa litigare con l'Europa, chiediamo solo rispetto per gli Italiani e che lascino lavorare questo governo, non ci impicchiamo a uno zero virgola in più o in meno". Segui su Affaritaliani.it

Manovra - Salvini : non ci attacchiamo allo 0 - 1 in più o meno : Roma, 26 nov., askanews, - 'Noi applichiamo il buonsenso e la concretezza, che non si attacca allo 0,1 in più o in meno. E' una Manovra che si fonda sul diritto al lavoro, il diritto alla pensione, il ...

Manovra - Di Maio e Salvini aprono al dialogo : "Contano misure" - : Clima più disteso tra Roma e Bruxelles dopo la cena Conte-Juncker. Il vicepremier del M5s: "Il deficit minore non è importante". L'omologo leghista: "Non ci attacchiamo allo 0,1% in più o in meno". Lo ...

Manovra - Salvini : troveremo intesa : 10.22 "A noi interessa che il Paese cresca e gli italiani lavorino; perché se più italiani lavorano il debito scende. E mi lasci dire che con Conte e Di Maio in questi cinque mesi ho lavorato più che bene. Tra persone concrete,di buonsenso l'accordo l'abbiamo sempre trovato e lo troveremo anche questa volta". Così il vicepremier leghista Salvini in una intervista al Gr1.

Manovra - Lega e M5s aprono | Salvini : "Nessuno è attaccato ai decimali" : Il vicepremier apre uno spiraglio alle modifiche dei numeri della Manovra, ma tiene il punto su quota 100: "Nessuno slittamento". M5s: "Non difenderemo i numerini ma i cittadini". Lunedì sera vertice tra Conte, Di Maio e Salvini