Manovra | Salvini | ' Numeri alla fine' Di Maio | ' Reddito e pensioni non slittano'

Manovra - Salvini : faremo di tutto per evitare procedura di infrazione : "faremo di tutto per evitare che sulla Manovra economica ci sia una procedura di infrazione contro l'Italia da parte dell'Unione europea". Lo ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo ...

Manovra : Salvini - i "numerini" alla fine : ANSA, - ROMA, 27 NOV - "Stiamo rifacendo i conti su tutto" ma "ieri abbiamo parlato di provvedimenti, non di numerini": "alla fine del lavoro sui fatti arriverà un numerino". Lo dice in conferenza ...

Manovra : Salvini - i "numerini" alla fine : ANSA, - ROMA, 27 NOV - "Stiamo rifacendo i conti su tutto" ma "ieri abbiamo parlato di provvedimenti, non di numerini": "alla fine del lavoro sui fatti arriverà un numerino". Lo dice in conferenza ...

Salvini : 'Ingeneroso sanzionare l'Italia prima ancora che la Manovra esista' : Non ci sarà nessun nuovo documento che il governo invierà alla Ue sulla Manovra: 'ci sarà una Manovra che spetta al Parlamento approvare e sarebbe quantomeno ingeneroso che qualcuno dall'Europa ...

Matteo Salvini - la secca replica a Pierre Moscovici : 'Manovra? Guardi che l'Italia non è una monarchia' : l'Italia non vuole mollare. Quantomeno c'è Matteo Salvini , che non vuole mollare. Si parla di manovra e delle trattative con Bruxelles. In mattinata, ecco arrivare quella che è sembrata una parziale ...

Salvini : "Manovra ancora non esiste - nessun nuovo documento a Ue" : Matteo Salvini ribadisce la compattezza del governo nella trattativa con l'Unione europea sulla manovra. "Siamo assolutamente sulla stessa linea", dice il ministro dell'Interno. Parlando delle ...

Pensioni - Salvini assicura : ‘Quota 100 nella Manovra - i soldi ci sono’ : “Quota 100 c’è, i soldi ci sono”: lo ha assicurato il vicepremier leghista Matteo Salvini parlando oggi con i cronisti della manovra e della riforma delle Pensioni. Ancora una volta non sono mancate da parte del ministro dell’Interno critiche alla legge Fornero che intende smantellare “pezzo per pezzo” nel corso della legislatura con il governo gialloverde. Intanto, l’esecutivo guidato dal premier Giuseppe Conte parte con l’introduzione di nuovi ...

Manovra - Salvini ora gela la Ue : "Non faremo un nuovo documento" : Il governo non scriverà un nuovo documento sulla Manovra economica da inviare a Bruxelles. "Ci sarà la Manovra economica che spetta al Parlamento approvare - mette in chiaro Matteo Salvini - quindi mi sembrerebbe originale e ingeneroso che qualcuno dall'Unione europea prendesse dei provvedimenti sanzionatori prima ancora che la Manovra esista". Le dichiarazioni rilasciate dal vice premier leghista, a margine della inaugurazione del nuovo anno ...

Manovra - l'Ue apre. E Salvini insiste : "Per quota 100 i soldi ci sono" : Moscovici: "Sanzioni sempre un fallimento, speriamo in soluzioni condivisa". Il vicepremier: "I tecnici mi dicono che di risorse ne abbiamo messe anche troppe". Ma si tratta su quali voci rimodulare

Manovra - Salvini : “Nessun nuovo documento all’Ue. Quota 100? I soldi ci sono - forse anche troppi” : “Non ci sarà nessun nuovo documento che il governo italiano invierà alla Ue sulla Manovra: ci si aspetta una Manovra che spetta al Parlamento approvare e sarebbe quantomeno ingeneroso che qualcuno in Europa prendesse provvedimenti sanzionatori prima ancora che la Manovra esista”. Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini a margine dell’Inaugurazione dell’anno accademico della scuola di Perfezionamento per le Forze di ...

Salvini : sulla Manovra non ci sarà un nuovo documento per la Ue : Roma, 27 nov., askanews, - Non ci sarà un nuovo documento che il governo invierà alla Ue sulla manovra. Lo ha precisato il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, a margine della ...

Conte-Salvini-Di Maio - trattare sulla Manovra si può : “rivedremo spese e deficit” : Il pugno di ferro cambia materia e si trasforma in qualcosa di più morbido, perché al termine del vertice di maggioranza di ieri sera, ciò che ne è uscito è un Governo disposto a trattare con l’Europa, seppur di qualche margine: trattare sulla Manovra si può e siamo pronti a rivedere le spese, senza attaccarci come sanguisughe a pochi decimali di deficit. Insomma, piccola rivoluzione del Governo giallo verde sul fronte della Legge di bilancio, a ...

[Il retroscena] La difficile retromarcia di Salvini e Di Maio. Ecco come cambia la Manovra : "Conti non esatti - spenderemo 3-4 miliardi in ... : Anche il governo del cambiamento, infatti, sembra volersi cimentare con il più classico dei riti: l'assalto alla diligenza, cioè la legge di bilancio, un must della cronaca parlamentare. Borghi, che ...

Manovra - Salvini e Di Maio aprono all'Ue : 'Non è questione di decimali - contano le misure' : Questa sera nuovo vertice di maggioranza, dopo la strategica svolta nella trattativa sulla legge di Bilancio.'Non ci sono linee contrapposte, il governo è compatto' assicura il premier Conte, ...