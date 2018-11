Manovra | Moscovici all' Italia | lavoriamo per trovare soluzioni condivise

Manovra italiana : Moscovici - ci sforziamo per trovare soluzioni : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Manovra - Moscovici all'Italia : la mano rimane tesa : Roma, 27 nov., askanews, - La mano di Bruxelles nei confronti dell'Italia 'rimane tesa'. Così il commissario europeo Pierre Moscovici in una conferenza stampa a Parigi, aggiungendo che la la manovra ...

Manovra - Moscovici : Sanzioni? Fallimento : 10.37 "Non sono mai stato un partigiano delle sanzioni. Penso che le sanzioni siano sempre un Fallimento": così il commissario Ue agli Affari economici Moscovici, parlando della Manovra italiana. "Sono sempre stato favorevole alla flessibilità -ha aggiunto- aperto al dialogo Roma-Bruxelles,legato a un'Italia che resti centrale in Eurozona". "Utile e costruttivo" l'incontro con il premier Conte, e valido per "capirsi meglio per insieme", ...

Manovra - Moscovici : 'Le sanzioni sono sempre un fallimento' - : Il commissario Ue apprezza la linea dell'esecutivo italiano, in vista di una rimodulazione delle misure della legge di bilancio: rinvio del reddito di cittadinanza e restringimento della platea di ...

Manovra - Pierre Moscovici verso la resa? : 'Sanzioni un fallimento. La porta per l'Italia resta aperta' : Una cosa è certa: le sanzioni sono sempre un 'fallimento' . Dopo il vertice tra Giuseppe Conte e Jean Cluade Juncker di sabato 24 novembre e quello di ieri sera tra il premier, i due vice Matteo ...

Manovra - Moscovici all'Italia : 'Ci sforziamo per trovare soluzioni' : L'incontro di sabato a Bruxelles con il presidente Jean-Claude Juncker, il premier Giuseppe Conte e il ministro dell'Economia Giovanni Tria, si è svolto, sottolinea Moscovici, in un clima "...

Manovra - Moscovici : 'Porte aperte all'Italia - preferisco incentivo a sanzione' : Moscovici ha aggiunto che la Manovra del governo italiano è una delle 'tre incertezze che pesano sull'economia europea' assieme alle tensioni commerciali e alla Brexit e ha ribadito la necessità di ...

Manovra - Moscovici : ci sforziamo per trovare soluzioni condivise : Sul bilancio italiano "ci sforziamo per trovare delle soluzioni". Lo ha detto il commissario europeo agli Affari economici, Pierre Moscovici, a Parigi. Per l'Italia "la porta resta aperta, la mano ...

Manovra : Moscovici - non sono per sanzioni : ANSA, - PARIGI, 27 NOV - "Non sono mai stato un partigiano delle sanzioni. Penso che le sanzioni siano sempre un fallimento": lo ha detto il commissario europeo agli Affari economici, Pierre Moscovici,...

Manovra - Conte e Tria a cena con Juncker e Moscovici. Il premier : 'Non litighiamo - we are friends' : A Bruxelles - al palazzo Berlaymont della Commissione Ue - la cena tra il premier Giuseppe Conte, il ministro dell'Economia, Giovanni Tria con il presidente della Commissione Jean-Claude Juncker, il vicepresidente Valdis Dombrovskis e il commissario per gli affari economici Pierre Moscovici. "Non litighiamo, we ...

Manovra. Conte e Tria stasera a Bruxelles per convincere Juncker e Moscovici a dare tempo al governo : Conte: "Dirò che il governo italiano vuole garantire l'obiettivo della stabilità finanziaria" Al confronto con Juncker, Conte sarà accompagnato dal ministro dell'Economia Giovanni Tria, mentre per ...

Vertice Conte-Juncker sulla Manovra. Il premier garantisce stabilità finanziaria. Moscovici : la nostra porta resta aperta : 'A Juncker dirò che l'Italia vuole stabilità finanziaria' dichiara Conte. Da Lega e Movimento 5 stelle però rimangono i paletti: 'il deficit deve restare al 2.4%' -

Manovra - Moscovici : porta aperta dialogo : "Il nostro fine non è quello di sanzionare le autorità italiane né d'interferire negli affari interni del Paese",ha detto, ma "ci sono rischi molto gravi per l'economia italiana, le sue banche, le ...