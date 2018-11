agi

: Manovra, Laura Castelli: vediamo se Ue ci chiede un rene o qualcosa di più: 'Anche noi siamo per il dialogo' con l'… - fisco24_info : Manovra, Laura Castelli: vediamo se Ue ci chiede un rene o qualcosa di più: 'Anche noi siamo per il dialogo' con l'… - zarifaste : @borghi_claudio @agiusti2 @realEmanuelSilv On. era stato il suo cane ?? a scrivere la manovra prevedendo che le misu… -

(Di martedì 27 novembre 2018) "Anche noi siamo per il dialogo" con l'Ue sulla, "ma bisogna capire a quale prezzo. Se si tratta di dare uno didi più": lo ha affermato il sottosegretario M5s all'Economia,, in un'intervista al Messaggero. "Se è solo una questione di reni è un conto.se ci chiedono di piu'", ha aggiunto."Noi non arretreremo sul reddito di cittadinanza, nemmeno di un centimetro. Dobbiamo e vogliamo andare avanti", ha avvertito la. Quando alla disponibilità di Matteo Salvini a ridurre i fondi per quota 100 sulle pensioni, ha aggiunto: "Si sapeva che non sarebbero serviti tutti i 6 miliardi stanziati per superare la Fornero, ma quando Garavaglia lo disse, durante un vertice, Matteo Salvini iniziò a strillargli contro per farlo ...