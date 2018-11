Manovra italiana | Moscovici | ci sforziamo per trovare soluzioni

Le Pen con Salvini - Orbán lo bacchetta : la Manovra italiana spacca anche i populisti europei : Matteo Salvini sta riuscendo a dividere l'Europa. anche quando si parla delle forze politiche più distanti, in teoria, dai «burocrati di Bruxelles»: i cosiddetti partiti populisti , gli alleati, o ex ...

Germania si lavora allo scudo anti-Italia dopo le vicende sulla Manovra italiana : Germania , dopo le vicende delle ultime giornate che hanno visto l’Italia presentare la manovra per due volte con bocciature secche, si lavora ad uno scudo anti-Italia Uno scudo anti Italia, uno strumento di pronto intervento per isolare dal contagio di Roma le economie dell’Eurozona. Secondo il quotidiano tedesco Frankfurter Allgemeine Zeitung – che ha visionato documenti del governo tedesco – Berlino lo vuole a tutti i ...

Manovra - Salvini : 'Lo spread cala - l'economia italiana è sana' : 'Chi sta leggendo attentamente la Manovra si sta rendendo conto che l'economia italiana è sana' , dice il vicepremier Matteo Salvini , in Sardegna per la seconda giornata del suo tour nell'Isola. Lo sottolinea commentando la discesa dello spread , rientrato sotto quota ...

Economia : Le Pen a 'La Stampa' - il no alla Manovra italiana è politico : Roma, 22 nov 10:08 - , Agenzia Nova, - Marine Le Pen non ci sta. La bocciatura del budget italiano da parte di Bruxelles, un affronto al suo amico Matteo Salvini, non le va giù:... , Res,

Ue boccia la Manovra italiana - Salvini rilancia : “Noi passi indietro non ne facciamo” : “Noi passi indietro non ne facciamo”. Non arretra di un millimetro il vicepremier Matteo Salvini, che intervenendo a Uno Mattina su Rai 1 ha confermato la posizione del governo anche dopo la bocciatura della manovra da parte di Bruxelles. “Non faremo passi indietro – ha spiegato – perché i soldi che abbiamo messo nella manovra economica riguardano la sanità, e il diritto alla salute non si tocca, si assumono mille ...