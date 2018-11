Manovra | Di Maio | reddito e quota 100 confermati a marzo

Manovra - Di Maio vede Scholz e ribadisce obiettivo riduzione debito : Al Vice Cancelliere " ho confermato che è in corso un dialogo con la Commissione Europea , portato avanti dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e dal Ministro dell'Economia Giovanni Tria".

Manovra - Di Maio : 'Reddito di cittadinanza e quota 100 non slittano' - : Il vicepremier conferma la tempistica delle misure bandiera della maggioranza di governo. E incontra il ministro delle Finanze tedesco Scholz: "Dialogo aperto con l'Ue". Il presidente dell'Inps Boeri: ...

Manovra - Di Maio tira dritto : "Le riforme non slitteranno" : Mentre i tecnici del Mef rifanno i conti per capire con maggiore precisione quanto costano le misure più pesanti in Manovra - sussidi e riforma delle pensioni su tutte -, il vicepremier Luigi Di Maio smentisce che le riforme più importanti possano slittare di qualche mese per abbassarne l'incidenza sul bilancio del 2019. "Vi confermo che il reddito di cittadinanza parte a marzo, come ci siamo sempre detti, quota 100 prima", ha detto ...

Manovra - Di Maio : "Saldi invariati Quota 100 e reddito non slittano" : Luigi Di Maio tira dritta e frena sulle aperture all'Unione europea dopo la cena di riavvicinamento tra Juncker e Conte e il vertice di governo che aveva confermato la disponibilità italiana a fare qualche passo indietro sulla Legge di Bilancio Segui su affaritaliani.it

Di Maio : “Quota 100 e reddito di cittadinanza non slittano - Manovra a saldi invariati” : reddito di cittadinanza, quota 100, la flat tax per le partite Iva e l'Ires agevolata per le imprese: i capisaldi della manovra rimangono tutti lì. I saldi della legge di bilancio restano invariati, quindi stiamo cercando semplicemente di migliorare la quota investimenti e questo aiuta molto la manovra", ha dichiarato il vicepremier Luigi Di Maio all'agenzia di stampa Adnkronos. .Continua a leggere

Conte-Salvini-Di Maio - trattare sulla Manovra si può : “rivedremo spese e deficit” : Il pugno di ferro cambia materia e si trasforma in qualcosa di più morbido, perché al termine del vertice di maggioranza di ieri sera, ciò che ne è uscito è un Governo disposto a trattare con l’Europa, seppur di qualche margine: trattare sulla Manovra si può e siamo pronti a rivedere le spese, senza attaccarci come sanguisughe a pochi decimali di deficit. Insomma, piccola rivoluzione del Governo giallo verde sul fronte della Legge di bilancio, a ...

[Il retroscena] La difficile retromarcia di Salvini e Di Maio. Ecco come cambia la Manovra : "Conti non esatti - spenderemo 3-4 miliardi in ... : Anche il governo del cambiamento, infatti, sembra volersi cimentare con il più classico dei riti: l'assalto alla diligenza, cioè la legge di bilancio, un must della cronaca parlamentare. Borghi, che ...

Manovra - Salvini e Di Maio aprono all'Ue : 'Non è questione di decimali - contano le misure' : Questa sera nuovo vertice di maggioranza, dopo la strategica svolta nella trattativa sulla legge di Bilancio.'Non ci sono linee contrapposte, il governo è compatto' assicura il premier Conte, ...

Manovra - Di Maio 'Il deficit può diminuire - ma non la platea dei cittadini che riceve le misure' : 'Se all'interno della contrattazione deve diminuire un pò di deficit per noi non è importante, il tema non è lo scontro con l'Ue sul 2,4%, l'importante è che non si abbatta di una sola persona la ...