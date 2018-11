Manovra | Borghi | “Se Commissione Europea la approverà | ammetterà sua sconfitta” Scontro

Manovra - denuncia del leghista Borghi : "Numeri Ue campati in aria" : I numeri sulla Manovra usciti ieri dalla Commissione Ue sarebbero 'totalmente campati per aria' . Così il leghista Claudio Borghi , presidente della Commissione Bilancio a Montecitorio, è pronto a ...

Manovra - Borghi e Bagnai : “Meglio pagare sanzioni che perdere il 4% di Pil. Ue ci vuole in ginocchio. Saremo in piedi” : “Se infrazione sarà, sarà infrazione“. Cioè? “Meglio pagare uno 0,2% di Pil di multa che perdere il 4% in un anno”. Il deficit al 2,4%? “È un numerino che non ha valore economico ma è un atto di disobbedienza“. E l’Unione Europea? “Vogliono rimetterci in ginocchio. Ma Saremo in piedi”. Claudio Borghi e Alberto Bagnai, le menti economiche della Lega di Matteo Salvini, blindano la Manovra. E ...

"Meglio pagare l'infrazione Ue che perdere 4 punti di Pil". Gli euroscettici leghisti Bagnai e Borghi confermano la Manovra : Avanti così, quale che sia l'opposizione che porrà l'Europa. Alberto Bagnai e Claudio Borghi non ha dubbi. Il primo sottolinea che il deficit posto al 2,4% per il 2019 è "un atto di disobbedienza" rispetto a regole ottuse e non c'è alcuna ragione per cambiare la manovra. Se Bruxelles deciderà per la procedura di infrazione, si pagherà la sanzione, ma la direzione non cambierà. Il secondo avverte ...

Manovra - Borghi 'Fake news sull incontro con gli investitori'. La replica di Repubblica 'Ci sono le prove' : Parla di 'Fake news' Claudio Borghi, presidente della commissione Bilancio della Camera, leghista e teorico dell'uscita dall'euro. È la sua replica all'articolo con cui Claudio Tito, su Repubblica , ...

Manovra - Tria : battibecco con Brunetta durante l'audizione Def/ Video : Borghi spegne il microfono al ministro : Def, Tria in audizione: "crescita su e calo debito, ritardo Italia è inaccettabile". Ultime notizie sulla Manovra del Governo, critica a Salvini-Di Maio: "abbassare toni con l'Ue"

Manovra - Borghi (Lega) : “In unione monetaria normale lo spread non esiste. Uscita dall’euro? Non è nel contratto” : “Lo spread a 300? Certo che uno deve essere preoccupato, il problema è che qualcuno ci sta guadagnando molto e lo si fa in un sistema sbagliato perché in un’unione monetaria normale lo spread non dovrebbe esistere”. Claudio Borghi, mentre a Palazzo Chigi è in corso il vertice di governo sul Def, commenta la chiusura odierna del differenziale dei titoli di Stato italiani. “È indubbio che ogni scelta politica è in se una ...

Manovra del Popolo - con deficit 2 - 4% governo sfida Ue. Moscovici la vede male mentre Borghi punta su BTP e gela Draghi : Niente da fare, alla fine hanno vinto le colombe: precisamente, contro il rigore del falco del ministro dell'economia Giovanni Tria, hanno avuto la meglio, dopo 12 ore circa di trattative, i vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Niente deficit-Pil "ben al di sotto del 2%", come aveva ordinato qualche ...

Claudio Borghi : "Segnale chiaro dalla Manovra - senza essere ostaggio dello spread" : "Dobbiamo dare un segnale chiaro e dare corpo alle misure annunciate, senza essere ostaggio dello spread". A parlare, al Corriere della Sera, all'indomani del varo della manovra che porta il deficit/Pil al 2,4% per tre anni, è il presidente della Commissione Bilancio della Camera, Claudio Borghi, leghista euroscettico, secondo cui essendo ormai tra gli ultimi Paesi al mondo per tassi di crescita, serviva "un Def rispettoso di ciò ...