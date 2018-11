Manchester United | Fellaini segna al 91′ e Mourinho impazzisce | la reazione dello Special

Martial - addio al Manchester United? Escluso dal calendario 2019 della squadra : Difficile rinunciare ad Anthony Martial per José Mourinho, d'altronde il 22enne francese si è appena riscoperto bomber nel Manchester United . Ben 6 reti in 5 gare consecutive in Premier League, 7 ...

Manchester United - Mourinho alza la voce : “Stia a casa chi soffre l’Old Trafford” : Il Manchester United ha la chance stasera di staccare il biglietto per gli ottavi di Champions, ma a poche ore dalla sfida con lo Young Boys José Mourinho tira le orecchie ai suoi giocatori. I Red Devils sono stati bloccati sabato scorso all’Old Trafford sullo 0-0 dal Crystal Palace, confermando il trend di questa prima parte di stagione che li vede fare meglio in trasferta. In casa, infatti, sono arrivate solo tre vittorie in nove ...

Champions League - Marcelino : 'Valencia - fai come il Manchester United' : ' Siamo pronti per una grande partita - prosegue il tecnico spagnolo - nella miglior competizione del mondo e contro una squadra come la Juve, che è candidata ad arrivare in finale e vincere. Ma ...

Manchester United - Mourinho si scaglia contro quattro giocatori : È sempre il solito Mourinho. Il tecnico portoghese, non nuovo alle polemiche, stavolta se l’è presa con quattro giocatori del Manchester United, a suo parere immaturi e privi di personalità. I bersagli dell’attacco sono Shaw, Rashford, Lingard e Martial. In un’intervista concessa a Univision, l’allenatore dei Red Devils si è lasciato andare a uno sfogo volto a sottolineare quanto sia difficile lavorare con una rosa ...

Manchester United - Mourinho contro i giovani : "Sono solo dei ragazzini viziati" : Chissà quando andrà avanti il rapporto tra il Manchester United e Mourinho . Sembrava fosse già finito un mese fa, ma lo Special One ha sempre un guizzo che lo porta a uscire dai guai a testa alta e ...

Manchester United - Mourinho chiama un astronauta per insegnare il lavoro di squadra ai suoi : I 12 punti di distanza dal primo posto occupato dal Manchester City e l'ottava posizione in Premier League sono campanelli d'allarme importanti per il Manchester United di José Mourinho . La stagione ...

Probabili Formazioni West Ham United vs Manchester City - Premier League 24-11-2018 : Le Probabili Formazioni di West Ham United-Manchester City, Premier League 2018/2019, Ore 16.00: Hammers con l’11 titolare; Cityzens ancora senza Sané?Il sabato valevole per la 13^giornata di Premier League vedrà il match del London Stadium tra i padroni di casa del West Ham United e il Manchester City.Come arrivano West Ham e Manchester?Gli Hammers arrivano dal pareggio ottenuto prima della sosta per le Nazionali nell’ultimo ...

Probabili Formazioni Manchester United vs Crystal Palace - Premier League 24-11-2018 : Le Probabili Formazioni di Manchester United-Crystal Palace, Premier League 2018/2019, Ore 16.00: Turnover in vista della Champions per i Red Devils; Eagles senza ZahaLa 13^giornata di Premier League vedrà il match dell’Old Trafford tra i padroni di casa del Manchester United ed il Crystal Palace.Come arrivano Manchester e Palace?I Red Devils arrivano dal pesante k.o. subito nell’ultimo match di campionato prima della pausa delle ...

Inter - anche il Chelsea su Skriniar : sorpasso sul Manchester United : Uno dei giocatori dell'Inter più ambiti dai top club europei è sicuramente il centrale slovacco Milan Skriniar. anche in questa stagione l'ex Sampdoria sta sorprendendo tutti con il proprio rendimento, dimostrandosi uno dei migliori Interpreti nel ruolo in tutta Europa. La consacrazione è arrivata in Champions League, dove il calciatore è riuscito ad annullare, in coppia con Stefan De Vrij, fuoriclasse assoluti come Kane e Luis Suarez. Perfino ...

Manchester United - occhi in casa Fiorentina : Mourinho pronto a strappare Milenkovic ai viola : I ‘Red Devils’ sono a caccia di un difensore per la prossima sessione di mercato, piacciono Milenkovic e Andersen Obiettivo rinforzare il reparto difensivo, magari con un giocatore proveniente dal campionato italiano. Il Manchester United guarda verso la serie A, individuando in Milenkovic il profilo ideale per aumentare il livello della propria retroguardia già nel prossimo mercato di gennaio. Il difensore della Fiorentina ...

Inter - il Manchester United torna a pensare ad Ivan Perisic (RUMORS) : Nelle fila dell'Inter, uno dei giocatori spesso al centro dei rumors di mercato è l'esterno croato, Ivan Perisic. Il giocatore si è messo in luce in particolar modo nel Mondiale in Russia con la propria Nazionale, dando un contributo fondamentale per arrivare in finale. In questa prima parte della stagione disputata con la maglia nerazzurra, invece, l'ex Wolfsburg non è apparso al top della forma, pagando probabilmente anche le fatiche della ...

Calciomercato - Manchester United : obiettivo Milenkovic. Andersen l'alternativa : Un nuovo rinforzo in difesa per il Manchester United . La società inglese infatti è alla ricerca di un difensore di livello da inserire nella rosa di Josè Mourinho, investimento importante che i Red ...

Premier League : il Manchester United giocherà due match in Australia la prossima estate : Il Manchester United ha annunciato che giocherà due gare con il Perth Glory e il Leeds United come parte del suo tour pre-campionato del 2019. I due appuntamenti, i primi annunciati del programma del 2019 dello United, si disputeranno all’Optus Stadium di Perth, con il club di casa, Perth Glory sabato 13 luglio e con il Leeds United mercoledì 17 luglio. Questa sarà la quinta visita del club in Australia, la prima risale al 1967 ...

Manchester United - la fobia di Pogba : il francese ha paura dell’acqua : “Immerso” tra voci di mercato che lo vogliono lontano dal Manchester United per approdare alla Juventus o al Barcellona, in questi giorni è emersa una grande paura di Pogba. Il centrocampista della Nazionale francese, secondo quanto dichiarato dal Daily Star, ha un’enorme paura dell’acqua. Il talento, ora in forza allo United, non ha mai imparato […] L'articolo Manchester United, la fobia di Pogba: il francese ha ...