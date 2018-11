Mamma lo veste da donna e papà da uomo | battaglia tra genitori sul sesso del figlio di 6

fanpage

: ho fatto vedere a mia madre com’è vestito filippo stasera e il suo commento è stato: “per l’amor di dio ma questo c… - milvkovich : ho fatto vedere a mia madre com’è vestito filippo stasera e il suo commento è stato: “per l’amor di dio ma questo c… - GuiMorais0720 : Mamma mia (2008), shrek para sempre, o diabo veste prada, de repente 30 - casparjae : Commento finale di mia mamma a Simon Says: 'bello ma io vorrei solo sapere che li veste sti poveri cristiani.' -

(Di martedì 27 novembre 2018) I, separati, hanno dato vita a unamedico legale per stabilire l'identità di genere delletto di 6 anni. Per la madre il bimbo ha una disforia di genere per il padre invece non è così. Una lotta trasenza esclusione di colpi ma i danni saranno tutti a carico del piccolo.