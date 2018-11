Maltempo Sicilia | Palermo | “Nessun danno al velodromo ‘Borsellino' ”

Maltempo Sicilia : vento e mare mosso - Isole Eolie isolate : A causa delle avverse condizioni meteo, caratterizzate da vento e mare mosso, l’arcipelago delle Eolie è isolato: aliscafi e traghetti sono fermi nei porti. Numerose persone sono rimaste bloccate a Milazzo insieme a camion carichi di derrate alimentari. A Lipari, nella rada riparata di Marina Lunga, sono ferme in mezzo al mare due navi cisterna della società Marnavi di Napoli. L'articolo Maltempo Sicilia: vento e mare mosso, Isole Eolie ...

Nuova ondata di Maltempo al Sud : temporali e burrasche in Sicilia - allerta arancione in Calabria : Un ampia area depressionaria interesser da questa sera l Italia, apportando precipitazioni sparse al centro-sud, anche a carattere temporalesco, e un deciso rinforzo dei venti dai quadranti ...

Maltempo - Musumeci : “Ordinanza della Protezione Civile per la Sicilia” : E’ stata firmata l’ordinanza di Protezione Civile nazionale sui primi interventi urgenti in conseguenza di eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito la Sicilia a partire dall’ottobre scorso. In particolare l’articolo 4 ha recepito la proposta, varata dal governo Musumeci, di deroga al Piano assicurativo per i gravi danni subiti dagli agricoltori a causa del Maltempoabbattutosi sull’Isola nelle scorse ...

Maltempo Sicilia - Anci a Toninelli : “Servono interventi per il dissesto geologico” : “Colgo l’occasione per rappresentare al Ministro la gravita’ delle condizioni di dissesto idrogeologico della nostra Regione e auspico che ci possa essere, d’intesa con la Regione, ogni iniziativa opportuna anche per sottrarre ai liberi consorzi e alle città metropolitane l’insostenibile gestione delle ex strade provinciali”. Lo ha detto Leoluca Orlando, presidente dell’AnciSicilia, durante ...

Maltempo Sicilia : “Faro acceso anche su Rfi” : “anche il caso di Rfi e’ di assoluta priorita’. I binari, in Sicilia, sono tutti a gestione con controllo marcia treno. E’ una buona notizia, nel senso che i livelli di sicurezza ci sono. Ovviamente la qualita’ dei servizi, la puntualita’ dei treni non e’ all’altezza di quanto i Siciliani ci stanno chiedendo. anche li’ dobbiamo mettere un faro sui treni ad alta percorrenza”. Lo ha detto ...

Maltempo Sicilia - il sindaco di Mazara del Vallo : “Fiume ingrossato - ma situazione sotto controllo” : “Allerta meteo Mazara del Vallo. La situazione è sotto controllo. Si sta registrando un ingrossamento del fiume ma finora non ci sono grossi problemi. C’è da augurarsi che la Regione inizi il dragaggio del fiume per non vivere sempre in tensione“. Lo dice il sindaco di Mazara del Vallo (Trapani) Nicola Cristaldi. “Allo stato attuale si raccomanda una certa attenzione negli spostamenti soprattutto in prossimità del fiume ...

Maltempo Sicilia - nubifragio a Palermo : allagamenti e disagi : Continua il Maltempo in Sicilia, interessata dalla serata di ieri da forti piogge che hanno colpito in particolare il Catanese e il Palermitano. La pioggia della scorsa notte a Palermo ha causato gravi danni a esercizi commerciali, abitazioni e strade. Il ristorante la Fattoria è stato allagato; in via Corpo di Guardia il torrente cosiddetto “Vadduneddu”, normalmente di piccola portata, è esondato. Il tubo che contiene le acque e che ...

Maltempo Sicilia : 12 milioni per pulire 57 torrenti e fiumi : “La Regione Siciliana è a fianco dei Comuni. Abbiamo consapevolezza della vulnerabilità idraulica del territorio, soprattutto in quelle zone dell’Isola nelle quali, nel corso degli anni, la cementificazione selvaggia ha prodotto processi in alcuni casi purtroppo irreversibili. Dove possibile, dobbiamo intervenire subito con la manutenzione e lo stiamo facendo: la priorità è la salvaguardia dell’incolumità pubblica. Nelle zone dove non si ...

Maltempo : gravi disagi in Sicilia. Strade sommerse a Lentini - crolla muro a Solarino : Forti disagi in Sicilia per il Maltempo. Nella notte danni a Lentini e Solarino, colpito il siracusano. Pesanti disagi tra ieri sera e la notte sulla Sicilia orientale a seguito dei forti nubifragi...

Maltempo Sicilia - nubifragio nel Catanese : grandine e vento [FOTO e VIDEO] : 1/6 ...

Maltempo Sicilia - il Sindaco di Mazaro Del Vallo : “Accolta la richiesta di calamità” : “La Giunta regionale di Governo ha accolto la richiesta del Comune di Mazara del Vallo: è stato dichiarato lo stato di calamità naturale nella nostra città”. Lo annuncia il Sindaco di Mazara del Vallo (Trapani), Nicola Cristaldi, aggiungendo: “A causa del violento nubifragio del 10 e 11 novembre e dell’esondazione del fiume Mazaro abbiamo ricevuto parecchi danni e abbiamo attivato tutte le procedure perché si possa ...

Maltempo in Sicilia : alluvioni lampo tra catanese e siracusano - vasti allagamenti a Riposto e Augusta : Intense piogge sulla Sicilia ionica, nubifragi e alluvioni lampo tra catanese e siracusano. Una nuova fase di forte Maltempo sta interessando la Sicilia ed in maniera particolare i settori...

Maltempo - arriva il fronte freddo e sullo Jonio esplodono furiosi temporali : Sicilia jonica in ginocchio - alluvione lampo tra Messina e Catania [FOTO e VIDEO LIVE] : 1/4 ...

Maltempo Sicilia - il sindaco di Agrigento : “Sì alle agevolazioni nella finanziaria” : Gli emendamenti alla Finanziaria relativi alle agevolazioni per i comuni terremotati siano integrati prevedendo analoghi benefici anche in favore dei Comuni colpiti dal Maltempo in Sicilia. E’ la proposta sostenuta, alla conta dei danni, dal sindaco di Agrigento Lillo Firetto, che lunedi’ 19 novembre alle 16 incontrera’ con altri sindaci il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli nella Prefettura della Citta’ dei ...