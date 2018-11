Maltempo | pioggia e freddo | a Palermo è arrivato l’inverno LIVE

meteoweb.eu

(Di martedì 27 novembre 2018) Aè improvvisamentel’inverno dopo un prolungato periodo di caldo anomalo culminato nei +24°C di Sabato e nelle temperature minime sempre superiori ai +15°C nelle ultime settimane, nonostante siamo ormai alla fine del mese di Novembre. Stasera, invece, la temperatura è crollata a +13°C ed è arrivata laforte, con accumuli che oscillano tra 10 e 20mm in varie zone della città mentre continua a piovere in modo particolarmente intenso. Pioverà ancora per tutta la giornata di domani, Mercoledì 28 Novembre, con temperature in ulteriore calo. L’ondata diha già ostacolato i collegamenti marittimi, con Ustica isolata. Cancellati alcuni voli, come quelli da e per Lampedusa e per Linate. Forti piogge, alberi divelti e allagamenti in varie parti della città. I vigili urbani hanno allertato soprattutto per i disagi in via Ugo La Malfa e in via Messina ...