Maltempo Firenze | 140 nuovi alberi nel quartiere 2

Maltempo Firenze : infiltrazioni nell’ospedale di Santa Maria Annunziata : infiltrazioni d’acqua, nel reparto day hospital oncologico dell’ospedale Santa Maria Annunziata di Firenze, a causa del Maltempo di ieri. Lo rende noto l’Asl Toscana centro. I forti temporali di ieri pomeriggio, spiega una nota, hanno provocato delle infiltrazioni in una delle stanze in cui si cambiano gli infermieri del reparto. Una decina gli armadietti risultano inagibili e oggi sono stati spostati nello spogliatoio ...

Maltempo : la Protezione Civile di Firenze al lavoro a Santo Stefano di Cadore : Sono sempre al lavoro in provincia di Belluno le squadre della Protezione Civile del Comune e della Città metropolitana di Firenze. A Santo Stefano di Cadore, e negli altri comuni dell’Unione montana, i tecnici sono impegnati nel censimento e nella valutazione dei danni, prevalentemente frane, causati dall’ondata di Maltempo delle scorse settimane. “Il lavoro congiunto delle squadre – dichiara Angelo Bassi, consigliere ...

Maltempo Belluno : al lavoro anche la Protezione Civile di Firenze : Sono sempre al lavoro in provincia di Belluno le squadre della Protezione Civile del Comune e della Citta’ metropolitana di Firenze. A Santo Stefano di Cadore, e negli altri comuni dell’Unione montana, i tecnici sono impegnati nel censimento e nella valutazione dei danni, prevalentemente frane, causati dall’ondata di Maltempo delle scorse settimane. L'articolo Maltempo Belluno: al lavoro anche la Protezione Civile di Firenze ...

Maltempo Toscana : a Firenze riapre il giardino di Boboli : Dopo due giorni di chiusura a causa della caduta di cinque cipressi a causa del Maltempo, riapre oggi il giardino mediceo di Boboli a Firenze. La riapertura prevede però alcune limitazioni per le visite del pubblico, in quanto in alcune aree proseguono le operazioni di manutenzione e ripristino (il Viottolone dei Cipressi, parti della Cerchiata grande e del Prato delle Colonne, la zona del Tepidario). Le aree non accessibili verranno riaperte ...

Maltempo : Firenze - bimbi restano in scuole : ANSA, - Firenze, 29 OTT - "Voglio tranquillizzare i genitori degli alunni delle scuole del @comunefi. Nessuno sarà fatto uscire da scuola finché è in corso il picco del Maltempo. Prudenza, non vi ...

Maltempo - bufera di vento in Toscana : pioggia e grandine si abbattono su Firenze : Maltempo in Toscana, dove una bufera di vento, pioggia e grandine si sta abbattendo in questi minuti su Firenze. La nuova ondata di Maltempo avviene distanza di poche ore dall’ondata di perturbazioni, anche di forte intensità, che si sono verificati nell’area Metropolitana di Firenze e che hanno interessato i territori del Chianti, Valdarno e Firenze. La Sala di Protezione civile integrata della Città Metropolitana di Firenze ...

Maltempo : traffico rallentato nell’alta velocità Roma-Firenze : Sta tornando gradualmente alla normalità il traffico ferroviario sulla linea alta velocità tra Roma e Firenze, rallentato dalle 14.55 alle 16.20, per un guasto agli impianti di circolazione fra Orte e Settebagni, provocato dal Maltempo. E’ quanto rende noto il sito di Rfi. I treni in viaggio hanno percorso la linea convenzionale con ritardi fino a 70 minuti, mentre quattro regionali della linea FL1, Orte – Fiumicino Areoporto sono ...

Maltempo Firenze : domani chiuso parco Pratolino : L’allerta Maltempo, per temporali e forte vento, ha spinto la Città Metropolitana di Firenze a chiudere nella giornata di domani, domenica 28 ottobre, il parco di Pratolino, nel comune di Vaglia. Per lo stesso motivo alcune delle “Camminate tra gli olivi”, organizzate dall’Associazione Nazionale Citta’ dell’Olio, in 18 comuni toscani, sono state annullate. Sempre per il Maltempo e’ stata annullata ...