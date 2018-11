Maltempo | famiglie fatte evacuare a Cosenza

Maltempo : pioggia in Calabria - famiglie evacuate a Cosenza - : Decine gli interventi dei vigili del fuoco allertati per locali allagati e cornicioni pericolanti. Non si registrano al momento danni alle persone. La Regione ha chiesto lo stato di calamità per la ...

Maltempo : pioggia in Calabria - famiglie evacuate a Cosenza : Maltempo: pioggia in Calabria, famiglie evacuate a Cosenza Decine gli interventi dei vigili del fuoco allertati per locali allagati e cornicioni pericolanti. Non si registrano al momento danni alle persone. La Regione ha chiesto lo stato di calamità per la tromba d’aria che si è abbattuta domenica nel ...

Maltempo - forti piogge in Calabria : famiglie evacuate nel Cosentino : Prosegue la fase di Maltempo che, salvo qualche ora di tregua, continua a investire la Calabria da domenica, quando una tromba d’aria abbattutasi su Crotone e sul versante ionico catanzarese aveva provocato danni a infrastrutture, edifici e provocando il ferimento di una persona. Nel Cosentino piove senza sosta da ieri: decine gli interventi dei Vigili del Fuoco per le conseguenze del vento forte, per allagamenti e alberi e cornicioni ...

Maltempo nel Lazio : Sabaudia sott'acqua - famiglie bloccate nelle loro abitazioni : L'intensa perturbazione atlantica in azione sulla penisola sta sferzando in particolar modo le regioni tirreniche, con forti piogge e raffiche di vento. Il Lazio è una fra le regioni al momento...

Maltempo - una tantum di 5mila euro alle famiglie con la casa danneggiata. Protezione civile : “È la prima volta” : Una tantum di 5mila euro massimo per le famiglie con la casa danneggiata dal Maltempo. È il contributo previsto nell’ordinanza della Protezione civile “per la prima volta nella storia degli interventi emergenziali”. Fa parte delle misure di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e attività produttive colpite dalla pioggia e dal vento delle scorse settimane. Gli interventi ...

Maltempo Friuli Venezia Giulia : “Ancora 2000 famiglie senza corrente” : Settanta interventi di “somma urgenza” in 28 comuni, per un importo complessivo di 2,4 milioni di euro, mentre il rilievo dei danni e’ stimato in oltre 500 milioni. È il report presentato stamani al Consiglio regionale dal vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia, con delega alla Protezione civile, Riccardo Riccardi. “Ci sono ancora zone in cui non siamo arrivati a compiere le verifiche- spiega Riccardi-, lo faremo nei ...

Maltempo - Tajani : “Cordoglio alle famiglie colpite” : Cordoglio alle famiglie delle decine di vittime causate dal Maltempo in Italia e monito a raddoppiare gli sforzi contro il cambiamento climatico. E’ quanto ha espresso il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, aprendo i lavori della sessione plenaria di Strasburgo. “L’Unione europea e’ pronta ad aiutare le popolazioni colpite attraverso il fondo di solidarieta’ per le emergenze e ringrazio la Commissione ...

Maltempo Sicilia - esonda il fiume Mazaro : due famiglie evacuate - ancora case allagate e barche affondate : E’ straripato per via delle forti piogge della notte il torrente Mazaro, nel trapanese, che attraversa Mazara del Vallo. I danni sono stati ingenti: circa venti barche travolte dalla piena sono affondate e alcune sono andate completamente distrutte. Allagati gli edifici nelle zone basse della città con molti residenti costretti a riparare ai piani superiori. E’ di due nuclei familiari, uno di sei persone e uno di tre, evacuati dallo ...

Maltempo - frana in val Imagna nella Bergamasca : isolate 30 famiglie : Una frana è caduta questa mattina in valle Imagna, a Capizzone (Bergamo), e ha invaso la strada comunale che conduce alla localita’ Mortesina, frazione di Capizzone. Nessuno e’ rimasto ferito ma la strada è bloccata. nella frazione vivono una trentina di famiglie, per un totale di 80 persone, che sono rimaste isolate. L'articolo Maltempo, frana in val Imagna nella Bergamasca: isolate 30 famiglie sembra essere il primo su Meteo Web.

Casteldaccia : il Maltempo fa 9 morti - due famiglie distrutte. Sotto accusa l'abusivismo. In totale 12 vittime in Sicilia : A Casteldaccia, in provincia di Palermo, il maltempo fa una strage: nove persone, compresi due bimbi, di uno e tre anni, e un adolescente, muoiono rimaste intrappolate dentro una villetta. Ma in ...

Maltempo a Palermo - 10 morti | Distrutte 2 famiglie Il sindaco : "La casa era abusiva ed era da demolire" : Dramma nel Palermitano. Esonda il Milicia e travolge una casa di campagna a Casteldaccia dove amici e parenti trascorrevano insieme la serata. Quattro i sopravvissuti. morti anche una bimba di un anno, uno di tre e un quindicenne. Un altra vittima a Vicari. Disperso un medico di Corleone

12 morti per il Maltempo in Sicilia. Due famiglie inghiottite dal fiume : Solo nel palermitano sono 9 le vittime, tra cui due bambini. Per la procura di Termini Imerese alcune case erano troppe vicine al torrente -