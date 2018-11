Maltempo Crotone | vertice in Prefettura per la manutenzione del ponte sul fiume Neto

meteoweb.eu

: #Maltempo, tromba d'aria a #Leuca e a #Crotone - Agenzia_Ansa : #Maltempo, tromba d'aria a #Leuca e a #Crotone - GazzettaDelSud : Danni del maltempo a #Crotone, escluso lo sversamento del #depuratore danneggiato - WhereAppVJT : #Maltempo - Ripresa la circolazione ferroviaria fra Crotone e Catanzaro, sulla linea Catanzaro-Cirò. Rimani sempre… -

(Di martedì 27 novembre 2018) “Si è tenuta in data odierna, presso ladi, un incontro relativo allo stato didelsul“. Lo comunica una nota delladi“Il prefetto – è detto nel comunicato – ha ritenuto convocare i rappresentanti di Anas, dipartimento dei Lavori Pubblici Regionale, comando provinciale Vigili del Fuoco, Polizia stradale, Provveditorato alle opere Pubbliche Regionale, nonché funzionari dei Comuni die Strongoli, in considerazione dei recenti e persistenti eventi meteo avversi, ed al fine di riscontrare le numerose premure pervenute da parte degli automobilisti che quotidianamente percorrono la struttura, paventando carenze strutturali e conseguenti pericoli per l’incolumità”.“Nel corso della riunione l’Anas – aggiunge la nota – confermando quanto già emerso nel corso ...